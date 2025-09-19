Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната ракия (ОБЗОР)

По повод размяната на остри реплики в парламентарните кулоари, премиерът заяви, че правителството не може да бъде проводник, през който да преминава токът на политическото напрежение. Росен Желязков коментира още, че резултатът от вчерашния вот е показал, че има доверие и подкрепа и вдигна жълт картон на земеделския министър за идеята да се ограничи производството на домашни ракия и вино.

Росен Желязков подчерта, че кабинетът се нуждае от стабилност, която да му позволи да решава проблемите и да реализира целите в управленската програма.

"Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава токът на политическото напрежение. Аз мисля, че гласуването вчера даде отговор на въпроса има или няма доверие в правителството. Считам, че се ползваме с такова. Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители. Така че пак искам да използвам случая да благодаря на мандатоносителя, на ГЕРБ – на лидера на ГЕРБ за подкрепата. На ИТН за подкрепата, на БСП – ОЛ за подкрепата, на ДПС – Ново начало, които макар и да не са част от коалицията, подкрепят правителството", каза Росен Желязков.

Той отново подчерта, че мястото на политическия дебат е в парламента, не на улицата, а на правосъдието е в съдебната зала, а не извън нея. Според премиера спазването на конституционния ред е основата на правовата държава. Допълни, че не следи министрите с кой депутат разговарят, но припомни, че работата им е да отговарят на въпросите и да се отчитат на всички народни представители, независимо дали са от управляващата коалиция, подкрепящото мнозинство или опозицията.

"Това е работата на изпълнителната власт. Знаете, че в България разделението на властите е базирано на принципа на взаимен контрол и баланс, така че част от това е и парламентарния контрол", коментира Росен Желязков, министър-председател.

По повод предложението шефовете на служби вече да не се назначават от президента, а да се избират от парламента по предложение на правителството, Желязков заяви, че това предстои да се обсъжда.

"Нека да видим дебата в залата по внесените предложения, резултатът от това и тогава ще коментираме. Не знам дали помните, но по време на правителството на Кирил Петков, коалицията ПП-ДБ внесе предложения ръководителите на службите да се назначават от Министерски съвет по предложение на министър-председателя. Помните ли го това?!? И това беше предложение на групата на ПП и ДБ – заедно".

"И понеже не успяха да овладеят МВР, така както си говореха в онези записи, пуснати от Радостин Василев – за нашето МВР, за нашето ДАТО – за нашия ДАНС, нашите служби. Това не успяха да направят и в момента непрекъснато се стремят да атакуват едно МВР, което се опитва да си върши работата", посочи Даниел Митов, министър на вътрешните работи.

Премиерът реагира остро на предложението на земеделското министерство да се ограничат количествата домашна ракия и вино, които могат да се произвеждат от хората.

"Категорично! Това няма да стане. Това, че МЗХ отново несъгласувано публикува за обществено обсъждане текстове, които нито са предварително обсъдени, нито е ясна каква е политиката. Ясно е, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще облагодетелства ме накара вчера да разпоредя на министър Таков това нещо да се свали от обществено обсъждане".

Желязков допълни, че е недопустимо по този начин да се посяга на традиция, която е част от бита на българина.