Започва ремонт в спортен комплекс „Локомотив“ във Варна

В спортен комплекс „Локомотив“ във Варна предстои ремонт.

„Започнаха подготвителните ремонтни дейности във връзка с програмата "Енергийна ефективност" и въвеждане на мерки за енергийната ефективност. Започнаха събирането на подписи от тази различни институции. Проектирането е завършено на 19.08.2025 година. Предстои да бъде издадено разрешение за строеж в момента. В обозримото бъдеще ще започне ремонтът“, обяви Юрджан Ахмед, директор на ОП „Спорт Варна“ в предаването „България в 60 минути“.