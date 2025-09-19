БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Започва ремонт в спортен комплекс „Локомотив“ във Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Програмата е на стойност малко над 3 милиона лева.

СК Локомотив Варна
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В спортен комплекс „Локомотив“ във Варна предстои ремонт.

„Започнаха подготвителните ремонтни дейности във връзка с програмата "Енергийна ефективност" и въвеждане на мерки за енергийната ефективност. Започнаха събирането на подписи от тази различни институции. Проектирането е завършено на 19.08.2025 година. Предстои да бъде издадено разрешение за строеж в момента. В обозримото бъдеще ще започне ремонтът“, обяви Юрджан Ахмед, директор на ОП „Спорт Варна“ в предаването „България в 60 минути“.

Програмата е на стойност малко над 3 милиона лева.

Подробности вижте във видеото!

#СК Локомотив Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
6
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Още

Данаил Димов: Стефка Костадинова е на път да изтрие всички велики неща, които сътвори като спортистка
Данаил Димов: Стефка Костадинова е на път да изтрие всички велики неща, които сътвори като спортистка
Спортни новини 19.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 19.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 19.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 19.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 18.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 18.09.2025 г., 20:50 ч.
Петър Младенов: Министерството на младежта и спорта подкрепя инициативи, които пазят и популяризират спортната история Петър Младенов: Министерството на младежта и спорта подкрепя инициативи, които пазят и популяризират спортната история
Чете се за: 02:37 мин.
Варна приема над 150 състезатели за Световната купа по скокове на батут Варна приема над 150 състезатели за Световната купа по скокове на батут
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 10 километра е задръстването (СНИМКИ)
Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 10 километра е...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от...
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
За реформа в пенсионната ни система призоваха от Международния...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ