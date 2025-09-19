БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Запази

Свободата на словото в САЩ

тръмп отнема лицензи телевизионни канали критикуват
Слушай новината

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с отнемане на лицензи телевизионни мрежи, които го критикуват.

Тръмп приветства решението на телевизия Ей Би Си, която спря за неопределено време емблематичното предаване на Джими Кимъл заради негови коментари за убийството на активиста Чарли Кърк и за американския президент. Отстраняването на водещия предизвика обществен дебат за свободата на словото.

Къде са границите на сатирата, на свободата на словото и има ли цензура - това са въпросите, които породи в Съединените щати спирането на телевизионното предаване на популярния комик Джими Кимъл. Президентът Доналд Тръмп одобри отстраняването на Кимъл и дори поиска още по-крайни мерки.

"Този човек нямаше талант, всеки може да го замени. Някъде прочетох, че по време на изборите, 97 процента от телевизионните мрежи са били против мен. И въпреки това, спечелих. Те правят лоши коментари за мен и получават лиценз. Мисля, че може би, лицензът им трябва да бъде отнет", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Притежаваната от "Дисни" телевизионната мрежа ABC спря шоуто след възражения на две компании - собственици на над 100 регионални телевизии, срещу изказванията на Кимъл за Чарли Кърк.

Преди това председателят на медийния регулатор Брендън Кар призова местни канали да "не излъчват "Джими Кимъл на живо".

Брендън Кар е назначение лично на Тръмп. Обещаваше да разруши, по думите му, "картела на цензурата", но критиците му твърдят, че оказва натиск над медиите.

"Лицензът, издаден от Федералната комисия по комуникациите, е обвързан със задължение да се работи в обществен интерес. Можем да го направим по лесния или по трудния начин", коментира Брендън Кар, председател на Федералната комисия по комуникации.

Редица медии като обществените телевизия и радио - PBS и NPR останаха без финансиране, частният канал CBS отстрани комика Стивън Колберт и всички според Брендан Кар се връщат "към журналистика, основана на фактите".

Сътресенията в медийния бизнес от началото на мандат на Тръмп породиха притеснения, че е атакувана първата поправка в американската конституция, гарантираща свободата на словото.

"Няма правно основание да се отнема лиценза на телевизия, защото не сме съгласни с това, което казват нейните лица. Ако беше вярно, администрациите на Обама и Байдън трябваше да са затворили Фокс нюз", добави Дейвид Супър, професор по право в университета в Джорджтаун.

Свалянето от ефир на Джими Кимъл предизвика вълна от съпричастност сред негови колеги.

"Казвам се Джон Стюард. Добре дошли в "Дневното шоу", в понеделник, предполагам. Не знам. Имаме още едно забавно и смешно шоу, подчинено на администрацията".

"Всичко се върти около въпроса: Прави ли са критиците и противниците? Доналд Тръмп потиска ли свободата на словото?"

"Разбира се, че не, Джон. Американците са свободни да изказват каквото мнение искат. Да се внушава обратното е смешно".

#Доналд Тръмп #лицензи

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
5
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
6
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: САЩ и Канада

Войната в Газа: САЩ наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН
Войната в Газа: САЩ наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН
След махането на Джими Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане на лицензи След махането на Джими Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане на лицензи
Чете се за: 01:10 мин.
Журналистически казус: Коментар срещу Тръмп спря предаването на Кимъл Журналистически казус: Коментар срещу Тръмп спря предаването на Кимъл
Чете се за: 03:40 мин.
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ) "Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 03:57 мин.
По-нисък лихвен процент в САЩ По-нисък лихвен процент в САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението срещу Кърк Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението срещу Кърк
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от...
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
Изписаха от болницата полицейския началник в Русе
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха...
Чете се за: 02:17 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ