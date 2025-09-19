Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши с отнемане на лицензи телевизионни мрежи, които го критикуват.

Тръмп приветства решението на телевизия Ей Би Си, която спря за неопределено време емблематичното предаване на Джими Кимъл заради негови коментари за убийството на активиста Чарли Кърк и за американския президент. Отстраняването на водещия предизвика обществен дебат за свободата на словото.

Къде са границите на сатирата, на свободата на словото и има ли цензура - това са въпросите, които породи в Съединените щати спирането на телевизионното предаване на популярния комик Джими Кимъл. Президентът Доналд Тръмп одобри отстраняването на Кимъл и дори поиска още по-крайни мерки.

"Този човек нямаше талант, всеки може да го замени. Някъде прочетох, че по време на изборите, 97 процента от телевизионните мрежи са били против мен. И въпреки това, спечелих. Те правят лоши коментари за мен и получават лиценз. Мисля, че може би, лицензът им трябва да бъде отнет", заяви американският президент Доналд Тръмп.

Притежаваната от "Дисни" телевизионната мрежа ABC спря шоуто след възражения на две компании - собственици на над 100 регионални телевизии, срещу изказванията на Кимъл за Чарли Кърк.

Преди това председателят на медийния регулатор Брендън Кар призова местни канали да "не излъчват "Джими Кимъл на живо".

Брендън Кар е назначение лично на Тръмп. Обещаваше да разруши, по думите му, "картела на цензурата", но критиците му твърдят, че оказва натиск над медиите.

"Лицензът, издаден от Федералната комисия по комуникациите, е обвързан със задължение да се работи в обществен интерес. Можем да го направим по лесния или по трудния начин", коментира Брендън Кар, председател на Федералната комисия по комуникации.

Редица медии като обществените телевизия и радио - PBS и NPR останаха без финансиране, частният канал CBS отстрани комика Стивън Колберт и всички според Брендан Кар се връщат "към журналистика, основана на фактите".

Сътресенията в медийния бизнес от началото на мандат на Тръмп породиха притеснения, че е атакувана първата поправка в американската конституция, гарантираща свободата на словото.