След махането на Джими Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане на лицензи

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Отстраняването на водещия предизвика обществен дебат за свободата на словото

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че "на телевизионни мрежи, които са срещу него, трябва да им бъде отнет лицензът".

Телевизия "Ей Би Си" спря за неопределено време емблематичното предаване на Джими Кимъл, заради негов коментар за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк и за американския президент

Тръмп приветства решението на телевизията. Кимъл обаче получи подкрепата на много актьори, журналисти и на членове на Демократическата партия. Отстраняването на водещия предизвика обществен дебат за свободата на словото.

"Този човек нямаше талант, всеки може да го замени. Някъде прочетох, че по време на изборите, 97% от телевизионните мрежи са били против мен. И въпреки това, спечелих. Те правят лоши коментари за мен и получават лиценз. Мисля, че може би, лицензът им трябва да бъде отнет", каза Доналд Тръмп.

#Чарли Кърк # Доналд Тръмп #Джими Кимъл

