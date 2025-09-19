След махането на Джими Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане на лицензи

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че "на телевизионни мрежи, които са срещу него, трябва да им бъде отнет лицензът".

Телевизия "Ей Би Си" спря за неопределено време емблематичното предаване на Джими Кимъл, заради негов коментар за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк и за американския президент

Тръмп приветства решението на телевизията. Кимъл обаче получи подкрепата на много актьори, журналисти и на членове на Демократическата партия. Отстраняването на водещия предизвика обществен дебат за свободата на словото.