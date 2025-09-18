Журналистически казус: Коментар срещу Тръмп спря предаването на Кимъл

Американската телевизионна компания ABС прекрати за неопределено време едно от ембламатичните си предавания - късното шоу на Джими Кимъл. Причината е коментар на водещия за убийството на консервативния активист Чарли Кърк. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп привества решението на телевизията. Отстраняването на Кимъл, обаче предизвика разнопосочни реакции в Съединените щати.



След 22 години в ефир, предаването на Джими Кимъл е свалено. Съдбата на известния водещ се преобърна след негов коментар в понеделник, в който обвини президента Тръмп и обкръжението му, че се възползват от смъртта на убития Чарли Кърк.

"Бандата МАГА отчаяно се опитва да изкара убиеца на Чарли Кърк като нещо различно от тях и прави всичко възможно, за да спечели политически точки от това“,каза Джими Кимъл.

Водещият разкритикува свалените наполовина знамена в памет на Кърк и се подигра с реакцията на Тръмп.

„Ето как един възрастен скърби за убийството на някого, когото нарича приятел. Както четиригодишно дете скърби за златна рибка“. каза още той.

Председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар, който е назначен на поста от Доналд Тръмп, нарече коментарите на Кимъл „наистина отвратителни“ и заяви, че регулаторният орган има солидни основания да потърси отговорност от Кимъл и ABC.

Компании - собственици на телевизионни станции обявиха, че няма да излъчат шоуто. След което ABC съобщи, че спира предаването за неопределено време.

Американският президент реагира позитивно.



Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Чудесна новина за Америка: „Шоуто на Джими Кимъл“, чиито рейтинги бяха спорни, е отменено. Поздравления за ABC, че най-накрая събраха смелост да направят това, което трябваше да се направи."

Политици и телевизионни водещи реагираха бурно. Гилдиите на сценаристите, екранните работници и писателите защитиха Кимъл. Демократите също го подкрепиха.

Чък Шумър, сенатор от Демократическата партия: "Америка се предполага, че е бастион на свободата на словото. Всички от целия политически спектър трябва да се изкажат, за да спрат това, което се случва с Джими Кимъл. Става въпрос за защита на демокрацията."

Казусът, обаче предизвика обществен дебат докъде вече се простира свободата на словото.

Алекзандър Волокс, преподавател по право в Университета Емори: "Ако казвате неща у дома, в свободното си време, в профила си в Twitter, имате много повече защита, но за съжаление все още могат да ви уволнят, ако това, което сте направили, предизвика достатъчно противоречия, и се реши, че това пречи на работата ви.

Кимъл е поредния остранен американски водещ. През юли CBS обяви, че след 11 сезона прекратява „Късното шоу със Стивън Колбърт“. Колбърт обвини телевизията в споразумение с Тръмп.