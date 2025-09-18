БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест на "Възраждане" блокира центъра на София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Депутатите на "Възраждане", начело с лидера им Костадин Костадинов, излязоха при протестиращите и призоваха за оставки

Костадин Костадинов
Снимка: БТА
Слушай новината

Антиправителствен протест по призив на "Възраждане" се проведе до сградата на Народното събрание този следобед при засилено полицейско присъствие.

Малко след 15.30 ч. протестиращите блокираха столичния бул. "Цар Освободител" в очакване на резултатите от вота на недоверие към кабинета "Желязков".

След като стана ясно, че правителството оцеля и този път депутатите на "Възраждане", начело с лидера им Костадин Костадинов, излязоха при протестиращите и призоваха за оставки.

#антиправителствен протест #"Възраждане" #Костадин Костадинов #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
2
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
6
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Политика

Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
НС задължи "Български пощи" да извършват универсалната пощенска услуга още 5 години НС задължи "Български пощи" да извършват универсалната пощенска услуга още 5 години
Чете се за: 02:00 мин.
Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия вот на недоверие Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия вот на недоверие
Чете се за: 06:05 мин.
Предложението дали да се гледа законът за НСО скара депутатите Предложението дали да се гледа законът за НСО скара депутатите
Чете се за: 01:07 мин.
НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" НА ЖИВО: Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ