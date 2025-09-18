Протест на "Възраждане" блокира центъра на София

Депутатите на "Възраждане", начело с лидера им Костадин Костадинов, излязоха при протестиращите и призоваха за оставки
Антиправителствен протест по призив на "Възраждане" се проведе до сградата на Народното събрание този следобед при засилено полицейско присъствие.
Малко след 15.30 ч. протестиращите блокираха столичния бул. "Цар Освободител" в очакване на резултатите от вота на недоверие към кабинета "Желязков".
След като стана ясно, че правителството оцеля и този път депутатите на "Възраждане", начело с лидера им Костадин Костадинов, излязоха при протестиращите и призоваха за оставки.