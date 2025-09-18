Снимките на продължението на "Дяволът носи Прада" ще се проведат в Италия през октомври

Снимките на продължението на хита "Дяволът носи Прада" ще се проведат в Милано и други части на Италия между 8 и 16 октомври, съобщава БТА.

Първият кастинг е насрочен за 17 септември. Търсят се около 2000 статисти, предимно над 30 години, с опит в модата или дизайна. Един от най-мащабните кадри ще бъде заснет в квартал Брера с участието на 900 души.

Мерил Стрип отново ще влезе в ролята на Миранда Пристли, която се бори да спаси кариерата си на фона на кризата в печатните медии. Срещу нея застава бившата ѝ асистентка Емили Блънт, вече високопоставен директор в концерн за луксозни продукти - ключов рекламен партньор на модната империя на Пристли.