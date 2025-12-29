Гласът на студентите: подписки за нови избори в Сърбия

Студенти в Сърбия започнаха мащабна кампания за събиране на подписи с искане за предсрочни парламентарни избори. Акцията се провежда в много градове, а хиляди хора вече са се включили в подкрепа на инициативата.

Младите хора настояват за промяна и заявяват, че искат по-справедливо управление и по-добро бъдеще. Според тях сегашната политическа ситуация не отговаря на очакванията на обществото.

Президентът Александър Вучич заяви, че избори ще има, но на по-късен етап, без да посочва конкретна дата. Темата предизвика широк обществен интерес и силни реакции сред младите хора в страната.