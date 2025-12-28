Ню Йорк е в трескава подготовка за Нова година

В Ню Йорк вече текат последните приготовления за посрещането на Нова година. Градът е украсен с светлини, коледни декорации и огромни елхи, а улиците са пълни с настроение и очакване.

Една от най-големите атракции е Бала на топката в Таймс Скуеър – огромно събитие, което привлича хиляди хора от цял свят. За да бъде всичко безопасно и празнично, властите подготвят специални зони за тълпите, допълнително осветление, звукови ефекти и музика, както и мерки за сигурност.

Местните жители и туристите очакват с нетърпение спускането на светлинната топка, което е кулминацията на вечерта и бележи началото на новата година. Очаква се милиони хора да наблюдават събитието лично или онлайн.

В Ню Йорк празникът е голяма и шумна традиция, изпълнена с музика, танци, фойерверки и много емоции, които правят началото на годината незабравимо.