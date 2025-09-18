Младежи потрошиха автомобил и се снимаха с него

Младежи потрошиха автомобил в центъра на Пловдив, след което застанаха за снимка с него. Случката е запечатана от охранителна камера на съседен блок, а собственикът на колата се съмнява, че е станал жертва на ново предизвикателство в социалните мрежи.

Инцидентът е станал през нощта срещу 5 септември. Собственикът на колата я намира в сутринта. Шокира се като вижда какво правят две момчета по записите на охранителната камера.

Собственикът е предал записите във 2-ро РПУ. От полицията заявиха, че се води разследване. По първоначална информация заснетите момчета нямат предишни криминални прояви.

Докато предполагаемото предизвикателство приключи, собственикът вече паркира колата с багажника към улицата, за да не е атрактивна за снимки и още по-усилено си търси гараж в квартала.