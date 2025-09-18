БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7...
Чете се за: 02:42 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Ганев: Лидерите правят така, че да изпъква отборът

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Волейбол
Запази

Президентът на родната федерация по волейбол е оптимист за предстоящия мач с Португалия.

Любо Ганев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Любомир Ганев е спокоен за осминафиналния мач с Португалия от световното първенство по волейбол за мъже и смята, че е във възможностите на тима ни да продължи напред. Президентът на БФ Волейбол коментира представянето на нашите, след като те постигнаха три впечатляващи победи в груповата фаза.

Световният шампионат във Филипините е част от по-дългия път, който отборът ни трябва да извърви, за да успее да се класира на летните Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г.

„Преди две години си поставихме една много ясна цел – как да класиране този отбор на Олимпиада. С много голяма инвестиция, привлякохме един от най-добрите треньори. Той каза, че има нужда от войници. Тези момчета правят точно това – следват стриктно указанията на треньора и треньорския щаб. Борят се за всяка топка. Започват да се сработват. Усеща се, че в този отбор не само има лидери, но играта на самите лидери прави така, че да изпъква отборът“, коментира Любо Ганев.

Осминафиналният двубой България – Португалия е в понеделник сутрин.

„Ако отборът показва това, което показва досега, аз съм напълно спокоен“, добави Ганев.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще победим Португалия
Любомир Ганев: Сигурен съм, че ще победим Португалия
Президентът на Българската федерация по волейбол е уверен във...
Чете се за: 03:27 мин.
#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. # Любомир Ганев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Без вода в 7 квартала на София
6
Без вода в 7 квартала на София

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Волейбол

Виктория Нинова: Оставам в ЦСКА през следващия сезон
Виктория Нинова: Оставам в ЦСКА през следващия сезон
Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам
Чете се за: 02:07 мин.
Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното
Чете се за: 01:47 мин.
Антонина Зетова в предаването "Зала на славата" Антонина Зетова в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:47 мин.
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт" Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:47 мин.
Любомир Ганев: Момчетата отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават Любомир Ганев: Момчетата отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават
Чете се за: 05:47 мин.

Водещи новини

Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ