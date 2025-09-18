Любомир Ганев: Лидерите правят така, че да изпъква отборът

Любомир Ганев е спокоен за осминафиналния мач с Португалия от световното първенство по волейбол за мъже и смята, че е във възможностите на тима ни да продължи напред. Президентът на БФ Волейбол коментира представянето на нашите, след като те постигнаха три впечатляващи победи в груповата фаза.

Световният шампионат във Филипините е част от по-дългия път, който отборът ни трябва да извърви, за да успее да се класира на летните Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г.

„Преди две години си поставихме една много ясна цел – как да класиране този отбор на Олимпиада. С много голяма инвестиция, привлякохме един от най-добрите треньори. Той каза, че има нужда от войници. Тези момчета правят точно това – следват стриктно указанията на треньора и треньорския щаб. Борят се за всяка топка. Започват да се сработват. Усеща се, че в този отбор не само има лидери, но играта на самите лидери прави така, че да изпъква отборът“, коментира Любо Ганев.

Осминафиналният двубой България – Португалия е в понеделник сутрин.

„Ако отборът показва това, което показва досега, аз съм напълно спокоен“, добави Ганев.

