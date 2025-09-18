БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ)

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 03:57 мин.
По света
В социалните мрежи се появи теория, че Камила и Мелания имат скрито послание - роклите им са в цветовете на украинското знаме

сме две ноти един акорд кралско пиршество тръмп мелания лондон снимки
Снимка: АП/БТА
Среща с британския премиер Киър Стармър е акцентът във втория ден от посещението на американския президент Доналд Тръмп в Обединението кралство. Освен двустранните икономически отношения, двамата лидери ще обсъдят и редица международни въпроси. По време на специалния прием, даден в чест на Тръмп от крал Чарлз Трети, американският държавен глава и британският монарх приветстваха близките отношения между Обединеното кралство и Съединените щати.

160 гости, меню на френски език и 1452 прибора - така накратко може да се опише пищният банкет в чест на Доналд Тръмп. По време на събитието Чарлз Трети подчерта колко важен е ангажиментът на американския държавен глава за "намиране на на решения на някои от най-трудните за разрешаване конфликти в света и необходимостта от поддържане на културни, търговски и военни връзки с Вашингтон."

Британският крал Чарлз III: "Нашите държави имат най-близките отношения, съществували някога, в областта на отбраната, сигурността и разузнаването. По време на двете Световни войни се борихме заедно срещу тиранията. Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници заставаме в подкрепа на Украйна, за да възпрем агресията и да осигурим мир.“

В отговор президентът Тръмп приветства отношенията между Съединените щати и Обединеното кралство, като заяви, че те са много повече от специални. По думите ми, моментът е исторически.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Свързват ни история и вяра, любов и език, и дълбоки връзки по отношение на култура, традиция, произход и съдба. Ние сме като две ноти в един акорд или две строфи от едно и също стихотворение, всяка красива сама по себе си, но наистина предназначена да бъдат изпълнявани заедно. Връзката на родство и идентичност между Америка и Обединеното кралство е безценна и вечна. Тя е незаменима и неразрушима."

Освен помпозната обстановка и речите, особен интерес предизвикаха тоалетите на дамите. Кралица Камила беше заложила на синьо, принцеса Катрин беше в златисто и с любимата си тиара. И двете - според протокола, бяха с дълги ръкави. Първата дама на САЩ Мелания Тръмп обаче показа дързост не само с избора на цвят - ярко жълто, в комбинация с бледо лилав колан, но и със силует с голи рамене. В социалните мрежи пък се появи теория, че Камила и Мелания имат скрито послание - роклите им са в цветовете на украинското знаме.

А в резиденцията на британския премиер "Чекърс" - Стармър и Тръмп ще обсъдят икономическите отношения между Лондон и Вашингтон, вече бяха обявени американски инвестиционни проекти на стойност 150 млрд. лири. Не се очаква да има пробив за по-ниски мита за внос на различни метали. Украйна, Израел и свободата на словото, са темите, които биха нарушили хармонията в иначе много приятелските отношения между Стармър и Тръмп.

Снимки: АП/БТА



#Мелания #Доналд Тръмп #крал Чарлз III #Кейт Мидълтън #Великобритания

