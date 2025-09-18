Възможно ли е у нас да има "Ден без загинали на пътя"?

За поредна година България се включва в инициативата "Ден без загинали на пътя".

Онова, което се изисква от хората е да познават законодателството си и съответно, познавайки го да имат ясното съзнание, че имат задължение по спазването му - това каза в "Денят започва" комисар Мария Ботева - зам.-началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.

Тя допълни, че резултатите след извършените проверки са двупосочни.

"От една страна проверките са достатъчно много и те ще продължат в рамките на цялото денонощие. Но това, което прави впечатление е, че в определени участъци на територията на страната, за които хората знаят, превантивната информация, че там се осъществява контрол, действа върху тяхното поведение и те определено се движат с една мисъл по-уверено", заяви комисарят.

