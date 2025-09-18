БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Възможно ли е у нас да има "Ден без загинали на пътя"?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

За поредна година България се включва в инициативата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За поредна година България се включва в инициативата "Ден без загинали на пътя".

Онова, което се изисква от хората е да познават законодателството си и съответно, познавайки го да имат ясното съзнание, че имат задължение по спазването му - това каза в "Денят започва" комисар Мария Ботева - зам.-началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.

Тя допълни, че резултатите след извършените проверки са двупосочни.

"От една страна проверките са достатъчно много и те ще продължат в рамките на цялото денонощие. Но това, което прави впечатление е, че в определени участъци на територията на страната, за които хората знаят, превантивната информация, че там се осъществява контрол, действа върху тяхното поведение и те определено се движат с една мисъл по-уверено", заяви комисарят.

Вижте повече в разговора с комисар Мария Ботева

#комисар Мария Ботева #"Ден без загинали на пътя"

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Връхлитат ни студ и силен вятър
2
Връхлитат ни студ и силен вятър
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
5
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
6
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека - присъда няма
Защо? Две години след като Филип беше пометен на пешеходна пътека - присъда няма
Кебапчета, ракия и незаконни сондажи за вода: Кметът на село Огняново бил бит - хотелиерът "с пръст не го бил докоснал" Кебапчета, ракия и незаконни сондажи за вода: Кметът на село Огняново бил бит - хотелиерът "с пръст не го бил докоснал"
Чете се за: 02:45 мин.
Без вода от сутрин до привечер: Строг воден режим и в община Севлиево Без вода от сутрин до привечер: Строг воден режим и в община Севлиево
Чете се за: 00:52 мин.
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
Ден без автомобили: Затварят центъра на София за коли на 22 септември Ден без автомобили: Затварят центъра на София за коли на 22 септември
Чете се за: 03:00 мин.
Ден на отворените врати в Областната администрация в София (СНИМКИ) Ден на отворените врати в Областната администрация в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Народните избраници и (не)доверието: Гласуването
Народните избраници и (не)доверието: Гласуването
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана Искат постоянен арест за прокурорския син, задържан с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания (ден втори): Среща се с Киър Стармър
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Трима полицаи са убити след стрелба в щата Пенсилвания
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Свалиха от ефир шоуто на Джими Кимъл заради коментар за покушението...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Слънчев и по-малко ветровит четвъртък
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ