Без вода в 7 квартала на София
Отново пред съда - Барбутов и Рафаилов обжалват ареста си

У нас
Те са разследвани за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в СО

бъдат пуснати ареста никола барбутов съветникът петър рафаилов
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и съветникът му Петър Рафаилов се изправят отново пред съда. Апелативният съд в София ще гледа мерките им за неотклонение, след като защитата им обжалва решението на градския съд да ги остави в ареста преди седмица.

На заседанието тогава стана ясно, че прокуратурата е повдигнала нови две обвинения на двамата. Те са за превишаване на правомощията от страна на Барбутов като извършител и Рафаилов като помагач.

Според разследващите те са разпореждали на конкретни лица да изготвят документи по обществени поръчки, така че възложители и победители да бъдат точно определени фирми.

Те са разследвани още за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столичната община.

Двамата бяха задържани в края на юни при акция на Антикорупционната комисия.

