Процесът срещу Рангел Бизюрев тръгва на втора инстанция

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Прокуратурата иска по-строго наказание за убийството на Димитър Малинов от Цалапица

Рангел Бизюрев
Снимка: БТА
Апелативният съд в Пловдив започва на втора инстанция делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица.

На заседанието днес прокуратурата ще протестира присъдата от 15 години затвор при първоначален строг режим на Бизюрев и иска по-строго наказание. Съдът го намери за виновен в умишлено убийство, но отпадна обвинението за извършване с особена жестокост. Защитата на Бизюрев обжалва наказанието и настоява за по-лека присъда.

Близките на Димитър Малинов от своя страна настояват за доживотен затвор. Димитър Малинов беше убит на 20 юли 2023 година, а тялото му беше намерено седмица по-късно на сметище край Цалапица.

