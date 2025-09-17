БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време в поредицата почивни дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Слънчево и топло за сезона време предстои през почивните дни, включително и в празничния понеделник, 22 септември, когато в много райони от страната отново ще бъде горещо, с температури над 30°.

Преди това обаче, в сутрешните часове в четвъртък и петък, ще има райони с необичайно ниски температури. Минималните температури утре в по-голямата част от страната ще бъдат между 7° и 13°, по Черноморието - от 10° до 15°. В София, след почти 15° рано сутринта, утре ще бъде едва около 8°. Максималните температури утре ще бъдат от 21° североизточните райони, където ще продължи да духа временно силен северозападен вятър, до 27° в Югозападна България, в София - около 24°. Ще преобладава слънчево време, а с изключение на Североизточна България, вятърът в останалата част от страната вече ще бъде умерен, все така с посока от северозапад.

По Черноморието вятърът утре ще се ориентира от север-северозапад. Ще бъде временно силен вятър. Ще се усилва и вълнението на морето, с височина на вълните до около метър. Ще преобладава слънчево време, с максимални температури от 23° до 26°.

И в планините ще се задържи ветровито, с умерен и силен северозападен вятър, но и там ще бъде слънчево, с временни увеличения на облачността. По най-високите върхове ще бъде необичайно студено, с отрицателни минимални и максимални - едва няколко градуса над нулата.

И за разлика от хладното за сезона време на Балканите, където и утре в много райони ще остане опасно ветровито, на Пиренеите ще се задържи горещо, с температури на много места в Испания, включително и в столицата Мадрид, над 35°. В по-голямата част от Европа утре ще бъде слънчево. Ще вали само в северните части от континента.

През следващите дни у нас ще бъде почти безоблачно, на места със сутрешни мъгли или ниска слоеста облачност. В петък вятърът ще отслабне, а минималните температурите още ще се понижат и на места ще бъдат едва около 5 - 6°. Максималните обаче слабо ще се повишат. Затоплянето ще продължи и през почивните дни, и в началото на новата седмица, като повишение предстои и при сутрешните температури.

#слънчево и топло #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
6
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Времето

Затопляне и слънчево време до средата на новата седмица
Затопляне и слънчево време до средата на новата седмица
Посрещаме петък с температури под 10 градуса Посрещаме петък с температури под 10 градуса
Чете се за: 01:30 мин.
Слънчев и по-малко ветровит четвъртък Слънчев и по-малко ветровит четвъртък
Чете се за: 01:22 мин.
Връхлитат ни студ и силен вятър Връхлитат ни студ и силен вятър
20740
Чете се за: 02:22 мин.
Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват Вземете връхна дреха и чадър - ще ви трябват
Чете се за: 02:45 мин.
Валежи и ветровито време ни очакват утре Валежи и ветровито време ни очакват утре
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 10 километра е задръстването (СНИМКИ)
Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 10 километра е...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от...
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
За реформа в пенсионната ни система призоваха от Международния...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ