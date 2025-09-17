Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от парашут в Несебър

Месец след смъртта на 8-годишния Иван, в Разлог близки и приятели на семейството запалиха свещичка в негова памет.

Детето загина при инцидент по време на полет с парашут, теглен от лодка в Несебър, а случаят предизвика сериозно напрежение заради липсата на по-строги правила при експлоатацията на различни атракциони.

Разследването на трагичния инцидент продължава, като се извършват допълнителни технически експертизи относно състоянието на коланите и каква е причината за инцидента с оглед тиражирани версии на обвиняемите за възможен саботаж, посочи адвокатът на семейството на Иван - Трифон Грудев.

Родителите на детето очакват да има наказани за трагедията, както и да бъдат взети мерки никога повече да не се случват подобни тежки инциденти.

Мария Данева, майка на Иван: "Всеки, който го познаваше, може да потвърди какво добро дете беше."

Мирослав Делинов, баща на Иван: "Никога повече да не се допускат и да не се случват такива неща от безхаберие, нехайство на институции, на хора. Вярваме, надяваме се, имаме надеждата, че никога повече никой да не изпитва такава болка каквато изпитваме ние."