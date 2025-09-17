БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бдение в памет на 8-годишния Иван, който загина след падане от парашут в Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
месец смъртта годишния иван разлог близки приятели запалиха свещичка негова памет
Снимка: БНТ
Слушай новината

Месец след смъртта на 8-годишния Иван, в Разлог близки и приятели на семейството запалиха свещичка в негова памет.

Детето загина при инцидент по време на полет с парашут, теглен от лодка в Несебър, а случаят предизвика сериозно напрежение заради липсата на по-строги правила при експлоатацията на различни атракциони.

Разследването на трагичния инцидент продължава, като се извършват допълнителни технически експертизи относно състоянието на коланите и каква е причината за инцидента с оглед тиражирани версии на обвиняемите за възможен саботаж, посочи адвокатът на семейството на Иван - Трифон Грудев.

Родителите на детето очакват да има наказани за трагедията, както и да бъдат взети мерки никога повече да не се случват подобни тежки инциденти.

Мария Данева, майка на Иван: "Всеки, който го познаваше, може да потвърди какво добро дете беше."

Мирослав Делинов, баща на Иван: "Никога повече да не се допускат и да не се случват такива неща от безхаберие, нехайство на институции, на хора. Вярваме, надяваме се, имаме надеждата, че никога повече никой да не изпитва такава болка каквато изпитваме ние."

Трифон Грудев, адвокат: "Направихме искане за разширяване кръга на обвиняемите, тъй като до момента не е обследвана отговорността на управителя на фирмата."

#инцидент с парашут #дете падна от парашут #трагедия в Несебър #бдение

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Връхлитат ни студ и силен вятър
3
Връхлитат ни студ и силен вятър
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
5
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Пореден протест във Варна в защита на кмета Благомир Коцев
Пореден протест във Варна в защита на кмета Благомир Коцев
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
Чете се за: 01:47 мин.
ВМЗ-Сопот: Компрометира се не само дружеството, но и България ВМЗ-Сопот: Компрометира се не само дружеството, но и България
Чете се за: 00:37 мин.
Заплаха за убийство срещу кмета на Огняново заради незаконни сондажи на минерална вода? Заплаха за убийство срещу кмета на Огняново заради незаконни сондажи на минерална вода?
Чете се за: 04:05 мин.
Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател
Чете се за: 02:12 мин.
Пускат 24-часова винетка Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета...
Чете се за: 08:30 мин.
У нас
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ