Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

Юлияна Янева е радостна, че отново е сред най-добрите в света, след като се класира за първия си финал на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.

Българската националка постигна четири победи в рамките на деня, за да стигне до битката за златото.

"Радвам се отново да дам интервю за БНТ по такъв повод. Година и един месец след Олимпийските игри много се радвам за това, което се случи днес. Успях да покажа коя е Юлияна Янева. Срещата беше доста трудна от гледна точка на напрежение. Напрежението може да ти изиграе много лоша шега. Показах характер, макар да бях много изморена", сподели тя.

За титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.

"На финала ще бъда по-спокойна, тъй като медалът е гарантиран. Не се задоволявам с това. 2023 г. имах среща с представителката на Япония и поради напрежение, не можах да си изиграя картите. В момента търся реванш", допълни боркинята.

