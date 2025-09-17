БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2...
Чете се за: 01:47 мин.
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Националната състезателка е финалистка на световното първенство по борба.

Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Юлияна Янева е радостна, че отново е сред най-добрите в света, след като се класира за първия си финал на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.

Българската националка постигна четири победи в рамките на деня, за да стигне до битката за златото.

"Радвам се отново да дам интервю за БНТ по такъв повод. Година и един месец след Олимпийските игри много се радвам за това, което се случи днес. Успях да покажа коя е Юлияна Янева. Срещата беше доста трудна от гледна точка на напрежение. Напрежението може да ти изиграе много лоша шега. Показах характер, макар да бях много изморена", сподели тя.

За титлата в четвъртък вечер европейската шампионка от 2023-а ще излезе срещу Ами Иши (Япония), световна шампионка от по-горната категория.

"На финала ще бъда по-спокойна, тъй като медалът е гарантиран. Не се задоволявам с това. 2023 г. имах среща с представителката на Япония и поради напрежение, не можах да си изиграя картите. В момента търся реванш", допълни боркинята.

Гледайте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство
Юлияна Янева стигна до първия си финал на световно първенство
Гледайте срещата за златото в четвъртък, пряко по БНТ 3 и на нашия...
Чете се за: 02:07 мин.
#Юлияна Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Връхлитат ни студ и силен вятър
3
Връхлитат ни студ и силен вятър
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
5
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Видео

Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3 НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Чете се за: 03:17 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
9499
Чете се за: 06:02 мин.
Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 17.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 17.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 16.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.09.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание (Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание
Чете се за: 08:35 мин.
У нас
ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ