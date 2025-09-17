(Не)доверие и власт: Бурни дебати по петия вот срещу кабинета "Желязков" в Народното събрание

Парламентът обсъди петия вот на недоверие към кабинета "Желязков" на тема "Вътрешна сигурност и правосъдие". Гласуването ще бъде утре от в 16:45 часа.

Основните акценти от мотивите на вота представиха в началото на дебата съвносителите от МЕЧ и ПП-ДБ.

Радостин Василев - лидер на МЕЧ: "Настоящото правителство не просто е приело провала с корупцията в МВР за нещо нормално, но тя толерира престъпни групи в системата на МВР. Липсата на мерки и действия по определени сигнали и абсолютната индиферентност на Даниел Митов могат да бъдат възприети като съучастие и прикриване на организираната престъпност в България. Колкото по-бързо Росен Желязков се освободи от този министър на МВР и цялото правителство подаде оставка, толкова по-бързо държавността в България може да се върне."

Божидар Божанов – ПГ на ПП-ДБ: "Безспорно на върха на пирамидата на завладяването на държавата е Делян Пеевски, който подчинява държавния апарат чрез многогодишно системно установяване на влияние в службите за сигурност и различни части от съдебната власт, но най-вече прокуратурата, въпреки нищожната си политическа легитимност. Това правителство не само не противодейства на тези процеси, а гарантира тяхното разрастване. Завладяването на държавата е осъзнат политически избор на това управление. Темата за завладяната държава не е спор за кресла между политическите елити, а е в основната на това България да е последна в почти всички класации на ЕС."

Атанас Атанасов – ПГ на ПП-ДБ: "Държавата днес функционира в условия на узурпирана, репресивна власт, която се използва срещу неудобните и срещу опозицията."

Хасан Адемов – ПГ на АПС: "Искам да призова всички народни представители да подкрепят предложения вот на недоверие, за да върнем на страната държавата, институциите, справедливостта и доверието в политическата класа."

Министърът на правосъдието определи мотивите на вота като неаргументирани. Подчерта, че цитатите от доклади на ЕК са избирателни, като се пропускат позитивните. На твърденията, че правителството саботират работата на европейската прокуратура обяви, че е изпратил запитване до Лаура Кьовеши дали това е така и цитира отговора.

Георги Георгиев - министър на правосъдието: "По настоящем европейската прокуратура няма основание да посочи липсата на добро сътрудничество."

"Възраждане" и "Величие", макар че не участваха в подготовката на вота, активно се включиха дебата, а Ивелин Михайлов изрази надежда, че вота може да успее.

Костадин Костадинов – председател на ПГ на "Възраждане": "Българската държава наистина е завладяна, големият въпрос е, че няма как да бъде освободена с огромното мнозинство от хората, които са тук, защото на страната е нужен не вот на недоверие, а революция."

Ивелин Михайлов - председател на ПГ на "Величие": "Има шанс да мине, защото има хора и от ГЕРБ, които се чувстват много зле от това, че Пеевски стъпка по стъпка придобива ГЕРБ подобно на АПС.

Министър Даниел Митов отговори, че част от мотивите са сглобени с Chat GPT, а други са стари. Увери, че нищо не е излъчвал в случая с полицейския шеф в Русе. Обвини опозицията, че са го раздухали, защото им е бил нужен катализатор за вота.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи: "Разрушителната руска дезинфорамационна кампания работи като добре координирана, координационна срещу демократичните общества кампания. Целта е да се внуши, че институциите са безсилни. И когато обществото повярва, че държавата не функционира се вдига твърдия юмрук, част от опозицията го познавате добре, а някои от вас коленичиха пред него."

Първи работата на правителството защитиха депутатите от "ДПС - Ново начало".

Йордан Цонев - ПГ на "ДПС - Ново начало": "Фиксацията върху Пеевски е разбираема за нас, фиксацията върху завладяната държава, също е разбираема, точно Делян Пеевски не ви позволи да завладявате държавата. Точно Делян Пеевски започна да сваля лицемерните ви маски."

Делян Пеевски - председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "Колко остават - три години и три-четири месеца до края на мандата, толкова ще бъде мандата. Да спрат да се упражняват, да гледат нещо да помогна на хората, да чукне някой реален проблем да се решава тука от тези хора, които внасят вотовете, плюс това за темите, които внасят вотовете - точно хората, които грабиха държавата близо пет години с техния баща, срам нямат да го правят. Точно те, пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие, влачения на политически лидери и те ще говорят за това. Това свърши, аз съм гаранта."

Драгомир Стойнев от БСП обвини ПП-ДБ, че когато те са във властта, не държат толкова на върховенството на правота.

Драгомир Стойнев - председател на ПГ на "БСП - Обединена левица": "Тези министри направиха, постигнаха огромен резултат с усвояване на средствата от ПВУ, това правителство на Росен Желязков започна да работи. Резултатите започнаха да са видими, защото ако до момента се решаваха проблеми, гасяха се пожари, оттук нататък това правителство ще започне да показва дългосрочната политика, която има."

Според Станислав Балабанов от ИТН, преобладаващата част от аргументите на опозицията са основани на спорни източници и слухове, което според него означава безпомощност.

Станислав Балабанов - ПГ на ИТН: "В последните 5 години, в които цареше хаос, опити за завладяване на държавата и аматьорщина, и когато видя днес същите тези хора, изкуствено обединени срещу завладяване с подписите си под абсолютно аматьорските мотиви за поредния безсмислен вот, съм по-скоро спокоен, защото срещу нас нас алтернатива."

Борисов определи вота като безотговорност.

Бойко Борисов - председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Представете си, че падне кабинета и влизаме да правим бюджет за влизане в еврозоната, нали сега ПП-ДБ са инициатори на този вот. Как ще се

покрие 3% дефицит, някой дава ли си сметка?! Безотговорност. Ще видим утре как ще е гласуването. Те се качиха на руското влакче срещу еврото."

В края на дебата Елисавета Белобрадова подари на пътен знак на Даниел Митов като по този начин иронизира МВР, че след скандала с Русе, вместо решение поставят пътен знак.

А Наталия Киселова обяви, че е разочарована от мотивите.

Наталия Киселова - председател на Народното събрание: "Познанията по право са нещо, което трябва да попълните. Аз лично съм разочарована от мотивите. Това беше злоупотреба в правото. Сигурно доста хора са чели внимателно мотивите и са се опитали да видят онова, което очаквахме, големи бяха заявките. На първо място вотът на недоверие за какво е по конкретен повод, защото поводите са повече от два. Днес чухме от социални теми до проблемите на енергетиката."

Гласуването на вота утре ще бъде в 16:45 часа.