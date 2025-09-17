Спортни новини 16.09.2025 г.

България победи Словения на световното по волейбол. Така „лъвовете“ се класираха за осминафиналите, като Алекс Николов бе най-резултатен за България в мача с 26 точки, 23 от атака, една успешна блокада и два аса. България играе последен мач в групата срещу Чили в сряда рано сутринта.

Божидар Саръбоюков преодоляа квалификациите на скок на дължина на световното първенство по лека атлетика в Токио. Европейският първенец в зала от Апелдоорн 2025 Саръбоюков постигна 8.10 метра и стана първият българин, който се класира за финала на надпреварата в Японската столица. Състезанието за разпределението на отличията е утре. Ще му стискаме палци.

Знаеш ли какво е шоудаун? Това е спорт за незрящи, който може да се оприличи на тенис на маса и топчето издава специфичен шум, по който незрящите се ориентират къде се намира. А българин с увредено зрение стана световен шампион по шоудаун. Хакан Осман завоюва златен медал на първенството за младежи до 25 години в Чехия. Победата му донесе и място сред 12-те най-добри шоудаунъри в света.

Шампионската лига се завръща с шест мача от първия кръг тази вечер. Три интригуващи срещи ще дадат старт на новия сезон в турнира на богатите. Зрелището е гарантирано, тъй като ни очакват три здрави дуела – Атлетик Билбао - Арсенал, Реал Мадрид - Марсилия и Ювентус - Борусия Дортмунд.