ИЗВЕСТИЯ

Пускат 24-часова винетка
Заплаха за убийство срещу кмета на Огняново заради незаконни сондажи на минерална вода?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Регионални
Полицията в Гоце Делчев се самосезира по случая, води се разследване

заплаха убийство кмета огняново заради незаконни сондажи минерална вода
Побой и заплаха за убийство срещу кмета на Огняново заради съмнения за незаконни сондажи на минерална вода. В личния си профил във Фейсбук, Иван Ижбехов се оплака, че е бил пребит от собственик на хотелски комплекс, след като е предизвикал проверка на "Басейнова дирекция", която да установи използва ли нерегламентирано минерална вода хотелът. Бизнесменът отрича и също заплашва със съд. Полицията в Гоце Делчев се самосезира по случая, води се разследване.

Инцидентът е станал вчера след 17:00 часа в двора на хотела, когато инспекторите от "Басейнова дирекция" приключили проверката си. Кметът и собственикът Валентин Четрафилов се оттеглили в личен разговор, в който хотелиерът дори признал, че ползва незаконно минерална вода.

Иван Ижбехов – кмет на село Огняново: "Аз сега ще ви призная, той пред мен направи самопризнание. Нещо, което е публична тайна и аз го знам, и хората го знаят, че той реално има такава незаконна сонда. Той казва: Иване, наистина имам такава сонда, признавам си. Много от хотелиерите имаме такива сонди тъй като водата, която ни подава Община Гърмен не им била стигала."

Двамата продължили разговора в опит да решат проблема, но секунди по-късно Иван Ижбехов е ударен по главата и повален на земята, където поема още удари.

Иван Ижбехов – кмет на село Огняново: "Както си говорим, усещам силен удар в тила, в гърба. Леко се привеждам. Той продължава да нанася удари в такова приведено положение в лицето."

След побоя, хотелиерът е заплашил кмета, че ако каже на някого за случая, ще плати 200 000 лева, за да го "очистят". Четрафилов отрича обвиненията и ще съди кмета на Огняново за клевета.

Валентин Четрафилов – собственик на хотелски комплекс: "Аз не съм го пипнал с пръст, какво да искам… аз нямам претенции, не знам какво да ви кажа. Според мен, единствената причина е, защото не му даваме пари за събора, аз му казах, че пари давам за благотворителност."

Хотелиери от региона изпратиха позиция до медиите за подкрепа на своя колега. Описват го като "отговорен, благ и добър човек", който дава работа на местните със своя бизнес и осъждат клеветите по негов адрес. Местните хора бяха изненадани от случая, но според тях от дълги години хотелите в района ползват незаконно минералната вода.

Атанас Янчев – жител на село Огняново: "Работата е за водата. Ние доколкото знаем, всичко е проблема водата. Няма как ние хората да си купуваме вода 2 лева от магазина, а някакви си да се къпят в минерална вода."

Стоян – жител на село Огняново: "За частните къщи минералната вода е спряна преди години. Отиде в хотелите. Нямаме минерална вода в къщите, няма."

В писмо до БНТ, от "Басейнова дирекция" заявиха, че на място е установен незаконен сондажен кладенец. Предстои да стане ясно дали водата в него е минерална и какви ще бъдат санкциите за собственика на хотела.

