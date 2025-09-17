ВМЗ-Сопот и постът шеф на ДАНС на фокус в кулоарите

Отказът на президента Румен Радев да подпише указа за назначаване на Деньо Денев за постоянно начело на ДАНС предизвика реакция от управляващото мнозинство. С подписите на ГЕРБ-СДС, ИТН и БСП-ОЛ беше внесен законопроект, според който председателят на Държавната агенция за Национална сигурност да се избира от парламент, а не с указ на държавния глава. Темата за "Райнметал", ВМЗ и намерението за изграждане на фабрика за барут у нас също бе повод за коментари в парламента.

"...Изборът на председател на ДАНС се крепи на общо съгласие между правителството и държавния глава и, когато такова няма, се блокират важни функции в сферата на националната сигурност. В Конституцията и законите няма механизми за разрешаване на евентуално възникнали конфликти, и това налага органът, останал без титуляр, да се управлява от временен ръководител...""...С предложеното изменение балансът в отношенията парламент - президент - правителство не е нарушен, тъй като в република с парламентарно управление в центъра на този баланс е парламентът".

В мотивите на управляващите се посочва, че сега изборът на председател на ДАНС се крепи на общо съгласие между правителството и държавния глава и, когато такова няма, се блокират важни функции в сферата на националната сигурност. В Конституцията и законите няма механизми за разрешаване на евентуално възникнали конфликти, и това налага органът, останал без титуляр, да се управлява от временен ръководител.



От "Възраждане" реагираха остро.

Костадин Костадинов- председател на "Възраждане": Управляващите искат да направят така, че този човек, Деньо Денев бъде назначен за шеф на ДАНС, ако това нещо се случи, ние вече нямаме Българска агенция по национална сигурност. На практика имаме една допълнителна бойна група на организираната престъпност в България, защото точно това е ДАНС в момента с това ръководство. Така, че категорично няма как да подкрепим тяхното предложение, на управляващите, имам предвид.

От ПП-ДБ реагираха с пост на Божидар Божанов във Фейсбук, в който той обвинява "управляващите, че се връщат към юни 2013 г.", когато тогавашният премиер Пламен Орешарски предложи Делян Пеевски за председател на ДАНС, а сега Желязков ще предложи Деньо Денев.





Бъдещата фабрика за барут, която "Райнметал" трябва да изгради в България, евентуално с участието на ВМЗ - Сопот скара управляващи и опозиция.

Лидерът на ГЕРБ разкритикува държавния глава Румен Радев за сигнала, който подаде за злоупотреби във ВМЗ с аргумента, че вреди на сделката с "Райнметал".

Бойко Борисов-председател на ГЕРБ: "Може би това е поредният подарък. Не съм бил на тази среща, но знам, че през последните години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментираме, какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат. А иначе, всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и от този партиен лидер, защото той не се държи като президент, а като партиен лидер, е да не стане. Да подплаши инвеститорите. Предполагам това е и целта".

От "Възраждане" се обявиха против изграждането на фабрика за барут, с мотива, че нито имаме нужните суровини, нито "Райнметал" осигурява пазар за продукцията, а в същото време държавата ще се наложи да тегли кредити.



Костадин Костадинов- председател на "Възраждане": "Това честно казано, за мен, е национално предателство, защото за пореден път става ясно как България се управлява от едни секретари. На фона на това ние повтаряме, с един комсомолски плам - как ще сторим завод назаем, без пазар за неговото производство".

ОТ ПП-ДБ бяха по-умерени.

Асен Василев - председател на "Продължаваме промяната": "Това, което виждаме в момента с ВМЗ е, че има желание за инвестиции с европейски средства, до колкото ми е известно и от там нататък е въпрос наистина на управление на българската държава тази инвестиция да се случи по най-добрия за българската държава начин, при най-изгодни условия. Нямаме детайли по самите разговори, които се водят. Не е и наша работа като парламент да имаме тези детайли. Най-вероятно ще трябва да поискаме, преди да се случи инвестицията да видим всичките параметри. И МО, съответно и на икономиката, тъй като ВМЗ е към МИ да защити в максимален степен българския интерес".

Борисов потвърди, че кабинетът води преговори с ЕК за закриване на Антикорупционната комисия.

Бойко Борисов- председател на ГЕРБ: "Че преговори се водят, се водят, защото не забравяйте, че ДБ поискаха да се закрие. Моята позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остава. Защото тя беше правена по време на сглобката. Тя беше правена от Бойко Рашков и това беше целта да се овладеят всички служби, комисии и най-така клишето, репресивни органи на държавата от ПП-ДБ. Не знам това дали е предложение на Пеевски. Не съм ги следил нещата, но това си беше така от едно време - конфликтът на интерес и декларациите бяха към Сметната палата. ДАНС се занимаваше с борбата с корупцията и и всъщност това беше едно механично сливане като се извадиха хора от всякъде и се направи тази комисия.

От "Величие" също се обявиха за закриване на КПК.

Ивелин Михайлов - председател на "Величие": "Ние ще пуснем една жалба до КС, че комисията за избор на членове е неправилно избрана".

Останалите партии не коментираха.



