БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
чакаааааааааа президентът румен радев каза назначението шеф данс
Снимка: БТА

Държавният глава Румен Радев е отказал на Министерския съвет да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. Денев в момента временно заема поста. Радев допълни, и че ще внесе сигнали до компетентните органи след журналистическо разследване за множество нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот, като отговори и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че не се опитва да провали инвестицията с "Райнметал".

Румен Радев, президент на Република България: "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер в България и го убедих да инвестира тук, защото наистина България предлага прекрасни възможности за инвестиции. Друг е въпросът, как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук отговорността е на изпълнителната власт. Нямам никакви намерения да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, аз съм длъжен да реагирам, както и винаги съм го правил."

#"Райнметал" #президента Румен Радев #президентът Румен Радев #инвестиции

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
1
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
4
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Връхлитат ни студ и силен вятър
5
Връхлитат ни студ и силен вятър
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Политика

Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател
Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател
Дават над 26 млн. лева за инициатива за връщане на българи от чужбина Дават над 26 млн. лева за инициатива за връщане на българи от чужбина
Чете се за: 01:45 мин.
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот на недоверие? Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот на недоверие?
Чете се за: 05:05 мин.
Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни
Чете се за: 03:22 мин.
Министърът на околната среда и водите: Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода Министърът на околната среда и водите: Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода
Чете се за: 04:37 мин.
Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пускат 24-часова винетка Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР) Тръмп във Великобритания: Майстор с черен колан или най-опасният човек на света? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
По суша и вода - атаките по Газа не стихват
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ