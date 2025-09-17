Президентът Румен Радев отказа да назначи Деньо Денев за шеф на ДАНС

Държавният глава Румен Радев е отказал на Министерския съвет да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. Денев в момента временно заема поста. Радев допълни, и че ще внесе сигнали до компетентните органи след журналистическо разследване за множество нарушения и злоупотреби във ВМЗ-Сопот, като отговори и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че не се опитва да провали инвестицията с "Райнметал".

Румен Радев, президент на Република България: "Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер в България и го убедих да инвестира тук, защото наистина България предлага прекрасни възможности за инвестиции. Друг е въпросът, как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук отговорността е на изпълнителната власт. Нямам никакви намерения да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, аз съм длъжен да реагирам, както и винаги съм го правил."