БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дават над 26 млн. лева за инициатива за връщане на българи от чужбина

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Интересът е огромен, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министерският съвет прие решение, с което реално започва работа по връщане на наши сънародници, които са в чужбина. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов след правителственото заседание.

Инициативата, на стойност над 26 млн. лева, ще се казва "Избирам България" и ще бъде насочена основно към българските общности в чужбина, обясни министърът.

"Искаме по този начин реално да помогнем на проблемите и на демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние върху икономиката на държавата. Всички виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори", каза Гуцанов.

Той обяви, че в четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на заявления от хора с желание да се присъединят. Ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина поне една година от последните 18 месеца, или са завършили своето образование в чужбина през последната година и половина. Насочваме се към българските общности зад граница.

"Насочена е към тези, които търсят развитие и за себе си и, разбира се, за нашата държава, да се включат в нея, хората решили да се върнат от нас, трябва да започнат работа, т.е. средствата няма да се получат, просто защото се връщат във България", обясни той.

"Интересът е огромен", допълни министърът на труда и социалната политика.

#Борислав Гуцанов #българи в чужбина #Министерски съвет

Последвайте ни

ТОП 24

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
1
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
4
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
6
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Политика

Президентът Радев: "Новото начало" демонстративно овладява цялото управление
Президентът Радев: "Новото начало" демонстративно овладява цялото управление
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот на недоверие? Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот на недоверие?
Чете се за: 05:05 мин.
Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни Борисов: За разлика от ПП-ДБ не сме всеядни
Чете се за: 03:22 мин.
Министърът на околната среда и водите: Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода Министърът на околната среда и водите: Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода
Чете се за: 04:37 мин.
Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи Богдан Богданов: Правителството не си върши работата и е крайно време да си ходи
Чете се за: 01:35 мин.
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството НА ЖИВО: Депутатите обсъждат петия вот на недоверие към правителството
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Връхлитат ни студ и силен вятър Връхлитат ни студ и силен вятър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Президентът Радев: "Новото начало" демонстративно...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Протести съпътстват визитата на Тръмп във Великобритания
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ