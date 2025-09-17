БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
По света
Покойният руски опозиционен лидер Алексей Навални е бил отровен. Това показва анализ на западна лаборатория, съобщи вдовицата му Юлия.

На 16 февруари 2024 г. руските властти обявиха, че Навални е починал в отдалечена руска наказателна колония, където изтърпяваше присъда.

Навални беше определен от руските власти като екстремист и всеки, който спомене името му или това на антикорупционната му фондация, подлежи на глоба и до четири години затвор при повторно нарушение.

Съпругата на Навални Юлия, западни лидери и съмишлениците на руския опозиционер обвиниха за смъртта му руския президент Владимир Путин. Руските власти отричат да са замесени. Приживе юристът по професия Алексей Навални обвиняваше управляващите в Русия в корупция и казваше, че ще се бори докрай, за да види „красивата Русия на бъдещето“.

#Юлия Навалная #отровен #Алексей Навални

