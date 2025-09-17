БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министърът на околната среда и водите: Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода

Язовирите са на 59% пълни, спестени са 2 млрд. куб. метра вода. Това обясни в "Денят започва" Манол Генов, министър на околната среда и водите.

"Тази година не е по-различна от предната година. Като климат. Четвърта сушава година. Ограничихме напояването. Подчинихме енергетиката на напояването. Питейно-битовото снабдяване е най-големият приоритет. И в момента, въпреки, че на фона на цялата страна, където има проблеми, мога да кажа спокойно, че язовирите, които ние наблюдаваме, от тези 52 комплексни, са на 59% пълни. В тези 52 комплексни язовири се включват за питейно-битови нужди, за напояване, за енергетика и за други нужди."

Министърът на околната среда и водите коментира и вота на недоверие.

"Всеки управляващ и всеки български гражданин, който е активен политически и гласува, трябва да уважава този инструмент като вот на недоверие, защото това все пак е елемент, заложен в Конституцията. Това е отношение към управлението, към коалицията, която управлява и той трябва дълбоко в себе си да бъде уважаван от всички - от опозицията и от управляващите. Вече мотивите са начинът, по който те си продължат е друго нещо. Аз сега не искам да ги коментирам."

Министърът обясни, че загубите във водоснабдителната система обаче са 52%.

"В напоителната може да стигнете до 90%.

БНТ: Земеделските производители се оплакват, че няма напоителна система адекватна за тях.

- Ами то като 30-40 години тази напоителна система се руши... Разбира се, че това ще е една пробита каца напоителни системи. Ами, добре е, че нашите бащи, майки, дядовци, баби са имали така компетентността, знанията и усилията да построят тези язовири... 60 години и повече. Искам да ви кажа, че България е, може би, в Европа една от страните, която има развита изключително широка система от язовири. България е имала научния потенциал да ги направи. В България има хидравлични модели на язовирни стени, където го няма в други държави. И този опит често се е ползвал в миналото, в много страни."

Според Манол Генов обаче неправилното управление на водните ресурси по места води до режим на водата. Той отбеляза, че след оставката на шефа на ВиК - Ловеч, може да последва и такава на шефа на ВиК - Плевен.

"И неговият ред ще дойде, ако така продължава неадекватно управляването на Плевен."

Министърът коментира и новосъздадения Национален борд по водите:

"Мека проба на този борд бяха взаимоотношенията нашите между енергетиката, околната среда и напояването, както казах. И може да сме спорили много, може да сме имали дебати, но аз ви казвам резултат. Именно тая мека проба спести 2 милиарда кубически метра. А знаете ли колко е за България 2 милиарда кубически метра? А в момента в тези всички язовири има около 3,5-4 милиарда води."

