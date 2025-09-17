Санкции за Русия: Какво обеща Урсула фон дер Лайен на Тръмп

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обещала на Доналд Тръмп Евросъюзът по-бързо да спре да купува руски петрол и газ.



В Екс Фон дер Лайен написа, че е разговаряла по телефона с президента на Съединените щати, който по-рано поиска от Брюксел първо да спре да купува руски петрол преди Вашингтон да наложи санкции на Москва.

Европейският съюз вече забрани по-голямата част от вноса на руски петрол.

Плановете са до края на 2027 г. покупките на руски петрол и газ да бъдат прекратени напълно, но по думите на Фон дер Лайен тази цел може да бъде постигната и по-скоро.