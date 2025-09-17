Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение във Великобритания, придружаван от съпругата си Мелания.



Това е безпрецедентна втора държавна визита - първата се състоя през 2019 г. по време на първия му президентски мандат, когато Тръмп беше посрещнат от кралица Елизабет Втора. Сега негов домакин ще бъде синът ѝ крал Чарлз Трети.

Тръмп и първата дама прекараха нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.

Преди да отпътува от Вашингтон Тръмп каза, че за него е голяма чест да стане първият американски президент, поканен на държавна визита във Великобритания за втори път.

Посещението на Тръмп се очаква да бъде съпътствано от протести.

Активисти вече прожектираха видео и снимки на стената на замъка "Уиндзор", на което са американският президент и британският принц Андрю в компанията на обвинения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Четирима души са арестувани.