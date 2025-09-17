БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доналд Тръмп и Мелания пристигнаха във Великобритания

Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Безпрецедентна визита

Доналд Тръмп Мелания Великобритания
Снимка: БТА
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на посещение във Великобритания, придружаван от съпругата си Мелания.

Това е безпрецедентна втора държавна визита - първата се състоя през 2019 г. по време на първия му президентски мандат, когато Тръмп беше посрещнат от кралица Елизабет Втора. Сега негов домакин ще бъде синът ѝ крал Чарлз Трети.

Тръмп и първата дама прекараха нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.

Преди да отпътува от Вашингтон Тръмп каза, че за него е голяма чест да стане първият американски президент, поканен на държавна визита във Великобритания за втори път.

Посещението на Тръмп се очаква да бъде съпътствано от протести.

Активисти вече прожектираха видео и снимки на стената на замъка "Уиндзор", на което са американският президент и британският принц Андрю в компанията на обвинения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Четирима души са арестувани.

#Доналд Тръмп #Мелания Тръмп #посещение #Великобритания

