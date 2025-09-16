БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 01:27 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стрелецът по Чарли Кърк получи официални обвинения, грози го смъртна присъда

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
Стрелецът по Чарли Кърк получи официални обвинения, грози го смъртна присъда
Слушай новината

Тайлър Робинсън, който простреля и уби десния активист Чарли Кърк по време на среща със студенти в университета Юта Вали, САЩ, беше официално обвинен в убийство първа степен. Престъпление, което в Юта се наказва със смърт. 22-годишният Робинсън получи още няколко обвинения - за тежко престъпление, свързано с използване на огнестрелно оръжие и причинило тежки телесни повреди, за възпрепятстване на правосъдието и за опит за манипулиране на свидетели.

Робинсън беше заловен 33 часа, след като простреля смъртоносно известния активист и поддръжник на американския президент Доналд Тръмп от покрива на сграда в кампуса на университета. Залавянето му стана благодарение на негови близки, пред които той е споменал, че може би е извършил престъплението. Досега Робинсън отказва да сътрудничи на разследването и не е признал вина. Той ще остане задържан под стража без право на пускане под гаранция.

#официални обвинения #Чарли Кърк #САЩ #стрелец

Последвайте ни

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в Община Елена
6
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: САЩ

Двама младежи са вдигнали дрона, който прелетя над правителствени сгради във Варшава
Двама младежи са вдигнали дрона, който прелетя над правителствени сгради във Варшава
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита да очарова Тръмп с кралски блясък
Чете се за: 04:47 мин.
Учение на НАТО в Гренландия Учение на НАТО в Гренландия
Чете се за: 00:42 мин.
Втори венецуелски плавателен съд е ударен от САЩ, жертвите са три Втори венецуелски плавателен съд е ударен от САЩ, жертвите са три
Чете се за: 00:32 мин.
Тръмп пристига отново във Великобритания Тръмп пристига отново във Великобритания
Чете се за: 00:35 мин.
Москва: НАТО воюва срещу Русия Москва: НАТО воюва срещу Русия
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Валежи и ветровито време ни очакват утре Валежи и ветровито време ни очакват утре
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Стрелецът по Чарли Кърк получи официални обвинения, грози го...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
"Референдум": По-голямата част от българите не одобряват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ