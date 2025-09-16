Стрелецът по Чарли Кърк получи официални обвинения, грози го смъртна присъда

Тайлър Робинсън, който простреля и уби десния активист Чарли Кърк по време на среща със студенти в университета Юта Вали, САЩ, беше официално обвинен в убийство първа степен. Престъпление, което в Юта се наказва със смърт. 22-годишният Робинсън получи още няколко обвинения - за тежко престъпление, свързано с използване на огнестрелно оръжие и причинило тежки телесни повреди, за възпрепятстване на правосъдието и за опит за манипулиране на свидетели.

Робинсън беше заловен 33 часа, след като простреля смъртоносно известния активист и поддръжник на американския президент Доналд Тръмп от покрива на сграда в кампуса на университета. Залавянето му стана благодарение на негови близки, пред които той е споменал, че може би е извършил престъплението. Досега Робинсън отказва да сътрудничи на разследването и не е признал вина. Той ще остане задържан под стража без право на пускане под гаранция.