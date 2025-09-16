След ареста на кмета на Варна: Ще се стигне ли до предсрочни местни избори?

Изпълняващият функциите кмет на града заяви, че подобно съдебно решение би довело до подмяна на вота на варненци
Общинските съветници на ПП-ДБ във Варна заявиха, че ако Софийският апелативен съд остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста и на следващото заседание, може да се стигне до предсрочни кметски избори.
Изпълняващият функциите кмет на града Павел Попов заяви, че подобно съдебно решение би довело до подмяна на вота на варненци.
"Благомир Коцев в момента формално е в отпуск. На 30 октомври изтича неговият отпуск. След като този отпуск изтече, ще започне да тече един 30-дневен срок, в който кметът има право да не се явява на работа без извинителни причини. След изстичането на този срок може да започне процедура по отстраняването. Към края на ноември Варна вече няма да има кмет. Общинският съвет ще трябва да избере временно изпълняващ длъжността за срок от 2 месеца до провеждането на извънредни местни избори, които по този график ще се паднат някъде през януари", каза Павел Попов.