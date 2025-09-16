След ареста на кмета на Варна: Ще се стигне ли до предсрочни местни избори?

Общинските съветници на ПП-ДБ във Варна заявиха, че ако Софийският апелативен съд остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста и на следващото заседание, може да се стигне до предсрочни кметски избори.

Изпълняващият функциите кмет на града Павел Попов заяви, че подобно съдебно решение би довело до подмяна на вота на варненци.