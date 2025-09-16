БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

След ареста на кмета на Варна: Ще се стигне ли до предсрочни местни избори?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изпълняващият функциите кмет на града заяви, че подобно съдебно решение би довело до подмяна на вота на варненци

Снимка: Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Общинските съветници на ПП-ДБ във Варна заявиха, че ако Софийският апелативен съд остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста и на следващото заседание, може да се стигне до предсрочни кметски избори.

Изпълняващият функциите кмет на града Павел Попов заяви, че подобно съдебно решение би довело до подмяна на вота на варненци.

"Благомир Коцев в момента формално е в отпуск. На 30 октомври изтича неговият отпуск. След като този отпуск изтече, ще започне да тече един 30-дневен срок, в който кметът има право да не се явява на работа без извинителни причини. След изстичането на този срок може да започне процедура по отстраняването. Към края на ноември Варна вече няма да има кмет. Общинският съвет ще трябва да избере временно изпълняващ длъжността за срок от 2 месеца до провеждането на извънредни местни избори, които по този график ще се паднат някъде през януари", каза Павел Попов.

# Благомир Коцев #ПП-ДБ #местни избори

