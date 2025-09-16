БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
Новини от миналото
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
17:27, 16.09.2025
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
17:06, 16.09.2025
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
15:45, 16.09.2025
Чете се за: 01:27 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
11:50, 16.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:10 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 16.09.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 16.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:44, 16.09.2025
Фестивалът "Синелибри" се завръща от 10 октомври
20:31, 16.09.2025
Разказ от първо лице: Руска атака с дрон уби четирима души в Харков
20:20, 16.09.2025
Земеделският министър: Водният ресурс не е управляван правилно...
19:20, 16.09.2025
Росен Карадимов: Има между 40 и 100% надценка спрямо борсовата цена...
19:10, 16.09.2025
Надежда Йорданова за побоя на шефа на русенската полиция: Тезата на...
18:31, 16.09.2025
Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна...
18:22, 16.09.2025
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
6
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...
Реклама
Най-четени
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
4
Почина отец Иван от Нови хан
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 16.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 16.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 16.09.2025
Спортни новини 15.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 15.09.2025
Спортни новини 15.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 15.09.2025
Спортни новини 15.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 15.09.2025
Спортни новини 14.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 14.09.2025
Реклама
Водещи новини
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
17:40, 16.09.2025
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
17:05, 16.09.2025
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:18, 16.09.2025
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Валежи и ветровито време ни очакват утре
21:32, 16.09.2025
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
16:42, 16.09.2025
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
17:44, 16.09.2025
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Стрелецът по Чарли Кърк получи официални обвинения, грози го...
21:47, 16.09.2025
Чете се за: 01:17 мин.
По света
"Референдум": По-голямата част от българите не одобряват...
21:20, 16.09.2025
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ