Земеделският министър: Водният ресурс не е управляван правилно години наред

Водният ресурс не е бил управляван правилно години наред. Това заяви в ефира на "По света и у нас" земеделският министър Георги Тахов, който е член на ръководството на новосъздадения Национален борд по водите.

Георги Тахов - министър на земеделието и храните: "Проблемът с водите е ясен и известен от много години. И вместо през годините назад той да получи своето устойчиво решение, това не се е случило. Причините са много за безводието, това са климатичните промени, които са, но не трябва да подценяваме тук и това, че водния ресурс през всичките тези години не се е управлявал правилно. Липсвала е организация на работа, липсвала е координация", посочи Тахов.

За основните цели на борда той обясни:

Георги Тахов - министър на земеделието и храните: "Трябва да създаде една визия за целия държавнически потенцил. Защото наистина в нашето общество остава едно разбиране, че толкова много ресори управляват водите, някак си си прехвърлят отговорността една на друга. Този борд трябва да бъде еманацията, той трябва да обхване всички тези ресори и чрез експертизата, която ще бъде впрегната - да даде предложения за решения, които да бъдат устойчиви във времето. И с него ще се постигне прозрачност при вземане на решенията и граждански контрол при тяхното осъществяване." "Всички добри намерения са длъжни да преминават през нормативна база, която трябва да генерира документи. Именно досега, понеже много институции са отговаряли за тези документи, тук функцията на този борд ще бъде именно да зададе тази посока и това единоначалие, за да може инвестиционните проекти, които са към ВиК мрежата, ние знаем, че те се реализират много дълго във времето. Плюс това, че Българската банка за развитие влезе като част от този борд през осигурено от нея финансиране, което ще бъде над лимитите, които се осигуряват, над инвестиционните проекти, които имат общините, всичко това в съвкупност - няма как да не донесе едни трайни решения. Има си краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Там, където е по спешност, трябва да си реагира най-бързо", посочи земеделският министър.

Той съобщи, че водният обем на язовирите е 30,64%.