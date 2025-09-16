БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна роза"

от БНТ , Репортер: Татяна Кисьова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна роза"
Снимка: Кадър от лентата „Любоф“ на Ивайло Христов, който открива „Златна роза“. Снимка: НФЦ
Слушай новината

От днес до 23 септември Варна събира създателите и почитателите на българското кино за 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“.

Програмата на най-значимия форум за националната филмова продукция включва 17 пълнометражни и 24 късометражни филма в конкурсната програма, 13 извънконкурсни заглавия, както и пет класически прожекции, организирани със съдействието на Националната филмотека.

Откриването на фестивала е тази вечер с филма „Любоф“ на Ивайло Христов. Официалната визия на “Златна роза” е дело на дизайнера Николай Тонков – Бен и е посветена на 80-годишнината на актьора Руси Чанев.

#филмът "Любоф" #"Златна роза"

