Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна роза"

От днес до 23 септември Варна събира създателите и почитателите на българското кино за 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“.

Програмата на най-значимия форум за националната филмова продукция включва 17 пълнометражни и 24 късометражни филма в конкурсната програма, 13 извънконкурсни заглавия, както и пет класически прожекции, организирани със съдействието на Националната филмотека.

Откриването на фестивала е тази вечер с филма „Любоф“ на Ивайло Христов. Официалната визия на “Златна роза” е дело на дизайнера Николай Тонков – Бен и е посветена на 80-годишнината на актьора Руси Чанев.