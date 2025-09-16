БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама младежи са вдигнали дрона, който прелетя над правителствени сгради във Варшава

Диана Симеонова
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Инцидентът стана повод за напрежение по Източния фланг на НАТО

По-малко от седмица след като 19 дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна, полската служба за охрана неутрализира нов дрон летящ над правителствени сгради във Варшава.

Нащрек - това е състоянието на службите за сигурност в Полша след инцидента със свалените руски дронове от преди седмица. На този фон, двама младежи решават да пуснат малък дрон в забранена за полети зона в центъра на Варшава, в която се намират резиденциите на президента и министър-председателя, както и военното министерство.

За инцидента съобщи снощи в "Екс" министър-председателят Доналд Туск.

"Преди малко Държавната служба за охрана неутрализира дрон, който летеше над правителствени сгради - улица "Паркова" и двореца "Белведере". Двама беларуски граждани бяха задържани. Полицията разследва обстоятелствата около инцидента", каза Доналд Туск.

Говорителят на координатора на специалните служби Яцек Добржински уточни, че задържаните лица са 17-годишна жена от Беларус и 20-годишен мъж от Украйна. Те са приземили дрона и не се е наложило той да бъде свалян както дроновете, навлезли в полското въздушно пространство миналата седмица.

Инцидентът стана повод за напрежение по Източния фланг на НАТО. Датски, френски, германски и британски бойни самолети се включиха в охрана на небето над Полша. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова провокациите да спрат, но от изказването му се разбра, че във Вашингтон разглеждат санкциите като крайна мярка.

"Президентът Тръмп иска войната да приключи. Той е единственият лидер в света, който може да говори и с украинците, и с европейците, и с руснаците. Той няма да се откаже лесно от тази роля и е единственият, който може да я изпълни. Ако по някакъв начин се оттеглим от това, или да речем, наложим санкции на Русия и кажем "Приключваме", тогава няма да остане никой, който да може да посредничи за края. Може би ще стигнем до тази точка, но се надяваме да не", коментира Рубио.

В последните дни Съединените щати засилиха натиска си над европейските страни те да затегнат още своите санкции срещу Русия.

