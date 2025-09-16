Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?

Задълбочаване на проблемите с водоснабдяването у нас отчете премиерът на първото заседание на Националния борд по водите в Министерския съвет.

Според Росен Желязков, кризата с водата е резултат от липсата на целенасочени и координирани действия между институциите, а не от липсата на средства. Властта обеща финансиране на належащите проекти, а директорът на ВиК-Ловеч подаде поисканата вчера от регионалния министър оставка. Днес Иван Иванов обаче се отказа от намерението си да смени и шефа на ВиК-Русе.

Яснота, устойчивост и последователност в управлението на водите - за това ще работи Националният борд по водите стана ясно след първата среща при премиера Желязков. Той посочи, че проблемите с водоснабдяването през последните години се задълбочават, а за преодоляването им ще има целенасочени инвестиции и координирани действия на институциите.

Комплексни са причините за възникването на водна криза в някои части на страната, посочи премиерът Желязков. Сред тях са климатични: като неравномерни валежи, засушаване и пожари, но също и лошо планиране и управление на водите. Премиерът коментира и възникналия проблем в Ловеч, където оставка подаде и шефът на местното ВиК дружество.

"Лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата в общините и не на последно място лошата експлоатация, която би трябвало да служи за напояване за промишлени и битови нужди, но свързано с лошото планиране води до тези случаи, при които вчера наблюдавахме темата с Ловеч - лоша комуникация и решаване на един проблем в Плевен с ресурс, който е от Ловеч. Това не трябва да се допуска", каза Желязков.

Националният борд по водите ще има интегриран подход при управлението на водните ресурси, обеща Желязков, и целенасочени инвестиции. Взаимодействие и участие ще има неправителственият сектор, местната власт и Българската банка за развитие.

"Целенасочени инвестиции в разработването на нови водоизточници. Целенасочени инвестиции при управлението на речните корита, защото проблемите, които са свързани с естествения отток, напролет се превръщат в проблеми, които могат да доведат до наводнения. Ние нямаме оправдание с това, че няма пари. Пари има и трябва да се управляват честно и почтено, под надзора на обществото", коментира премиерът.

Бордът по водите има и координационна функция, за да се преодолее паралелното финансиране на проекти, разясни регионалният министър Иван Иванов. Той спря смяната на директора на ВиК-Русе заради липсата на широка дискусия по темата сред останалите общини - акционери във водното дружество. Новият борд ще работи за намирането на конкретни решения за проблемните райони и стратегически дългосрочни решения за цялата страната.

"Работата на борда ще изглежда по следния начин - целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, разработването на нови водоизотчници и управлението на речните корита като важна част от дейността е качеството на водата", заяви Иван Иванов. "Решението има 11 точки за изпълнение, които изискват сериозна координация между различните институции и министерства, отговорни по проблема, и много решителни мерки - законодателни, административни, финансови. Цялата тази координация ще бъде поета от създадения Национален борд по водите", каза Атанас Зафиров, заместник-министър председател.

Първото работно заседание на борда ще бъде проведено през следващата седмица, а утре - на заседанието на Министерски съвет, ще се определи структурата му.