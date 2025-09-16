Звезди от света на моторните спортове участват в кампанията „На пътя няма рестарт“

Само ден след началото на учебната година, Столична община организира събитие, което е част от кампанията за пътна безопасност „На пътя няма рестарт“. Сред участниците са автомобилният състезател Никола Цолов, мотоциклетният шампион Ангел Караньотов и други известни личности от света на моторните спортове. С посланието „на пътя няма рестарт“ инициативата напомня, че за разлика от игрите и симулаторите, в реалния живот последствията от едно неправилно решение зад волана могат да бъдат необратими.

А през уикенда българската звезда в моторните спортове Никола Цолов откри официално тазгодишното издание на „Писта София“ на пътния възел край Бизнес парка в столичния квартал Младост 4. Преди това сънародникът ни изгледа видеозаписи, за да разучи трасето, което има два моста, две кръгови движения и един тунел.

Цолов даде символичен старт на тазгодишното издание на „Писта София“, което се проведе около Бизнес парка в столичния квартал Младост 4. Той направи демонстративна обиколка за радост на стотиците фенове на автомобилния спорт покрай трасето.