България и САЩ потвърдиха ангажиментите си за укрепване на ядреното сътрудничество

Министърът на енергетиката Жечо Станков и секретарят по енергетика на САЩ Кристофър Райт подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на ядреното сътрудничество.

Документът бе подписан в рамките на Генералната конференция на международната агенция за атомна енергия, която се провежда във Виена. С него двете страни потвърждават ангажимента да си сътрудничат при разработването и внедряването на иновативни съвременни технологии за ядрени реактори с цел подобряване на икономическата сигурност и устойчивост на България с подкрепата на САЩ, предоставена от службата за ядрена енергия на Министерството на енергетиката на САЩ.