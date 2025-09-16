БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 01:27 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България и САЩ потвърдиха ангажиментите си за укрепване на ядреното сътрудничество

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
България и САЩ потвърдиха ангажиментите си за укрепване на ядреното сътрудничество
Слушай новината

Министърът на енергетиката Жечо Станков и секретарят по енергетика на САЩ Кристофър Райт подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на ядреното сътрудничество.

Документът бе подписан в рамките на Генералната конференция на международната агенция за атомна енергия, която се провежда във Виена. С него двете страни потвърждават ангажимента да си сътрудничат при разработването и внедряването на иновативни съвременни технологии за ядрени реактори с цел подобряване на икономическата сигурност и устойчивост на България с подкрепата на САЩ, предоставена от службата за ядрена енергия на Министерството на енергетиката на САЩ.

#ядрено сътрудничество #енергийният министър Жечо Станков #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
1
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в Община Елена
6
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Политика

Земеделският министър: Водният ресурс не е управляван правилно години наред
Земеделският министър: Водният ресурс не е управляван правилно години наред
До 5 г. затвор за притежание на райски газ предвиждат законови промени До 5 г. затвор за притежание на райски газ предвиждат законови промени
Чете се за: 01:32 мин.
Надежда Йорданова за побоя на шефа на русенската полиция: Тезата на МВР се сгромоляса, институциите излъгаха Надежда Йорданова за побоя на шефа на русенската полиция: Тезата на МВР се сгромоляса, институциите излъгаха
Чете се за: 02:42 мин.
Депутати ще даряват кръв в Деня на София Депутати ще даряват кръв в Деня на София
Чете се за: 00:55 мин.
Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората, ще ги разобличавам безкомпромисно Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората, ще ги разобличавам безкомпромисно
Чете се за: 04:25 мин.
Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ