До 5 г. затвор за притежание на райски газ предвиждат законови промени

До 5 години лишаване от свобода и глоба за притежание и разпространение на райски газ, с изключение за нуждите на хранителната промишленост, земеделието и медицината. Това предвиждат част от промените, приети единодушно, заедно с доклад от временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците.

Мерките на комисията включват и сурови санкции за родителите, ако децата им нарушават вечерния час по закон. Предвиждат се и глоби, ако децата употребяват райски газ.

Депутатите приеха още и да има наказания за шофьорите, седнали зад волана след употреба на диазотен оксид.

Въпрос на дискусия обаче остава неговото доказване. Предложенията ще бъдат внесени в деловодството на парламента още утре, увери председателят на комисията.