ИЗВЕСТИЯ

До 5 г. затвор за притежание на райски газ предвиждат законови промени

от Елена Николова
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
заловиха голямо количество райски газ столично заведение
Снимка: илюстративна
Слушай новината

До 5 години лишаване от свобода и глоба за притежание и разпространение на райски газ, с изключение за нуждите на хранителната промишленост, земеделието и медицината. Това предвиждат част от промените, приети единодушно, заедно с доклад от временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците.

Мерките на комисията включват и сурови санкции за родителите, ако децата им нарушават вечерния час по закон. Предвиждат се и глоби, ако децата употребяват райски газ.

Депутатите приеха още и да има наказания за шофьорите, седнали зад волана след употреба на диазотен оксид.

Въпрос на дискусия обаче остава неговото доказване. Предложенията ще бъдат внесени в деловодството на парламента още утре, увери председателят на комисията.

Лъчезар Иванов, ГЕРБ-СДС, председател на комисията: "Искаме да упражним цялата строгост на закона, за да може да изтръгнем това ново - форма на развлечение за някои, но за други хора - убийство. Затова сме завишили и санкциите към притежателите и разпространителите на диазотен оксид, така и за родителите на деца, които бъдат заловени с райски газ. За непълнолетни има глоба и съответно детска педагогическа стая да се заемат с поведението на съответното дете."

