ИЗВЕСТИЯ

Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Фестивалът "Синелибри" се завръща от 10 октомври

Галя Крайчовска
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Чужденецът" на Франсоа Озон ще открие единадесетото издание на фестивала

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Фестивалът "Синелибри" за 11-и път събира кино и литература. Кинопътешествието започва на 10 октомври в НДК.

С мотото "Пяната на дните", вдъхновено от романа на Борис Виан, книги и кино събират общия разказ. Началото дава най-новият филм на Франсоа Озон - "Чужденецът", по култовата книга на Албер Камю.

"Фестивалът ще покаже над 70 филма от над 30 държави", каза Жаклин Вагенщайн, "Синелибри".

Звездни гости пристигат специално за "Синелибри". Очакваме любимката на българската публика Силви Вартан, която ще получи специална награда "Завоевания на духа" за постижения в различни области на изкуството.

Световна премиера ще направи новият филм на Агнешка Холанд - "Франц", посветен на Кафка. Световноизвестната полска режисьорка е носиктел на тазгодишната награда на "Синелибири" за цялостно творчество. Пристига и любимецът на Паоло Сорентино - Тони Сервило. Премиерата на "Помилването" ще сложи финала на конкурсната част на фестивала.

Кинопътешествието ще превземе София, Пловдив, Велико Търново, Габрово, Варна и Стара Загора.

#фестивал "Синелибри" #литература #кино

