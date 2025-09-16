БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

"Пътна полиция" с акции в цялата страна за опазване на децата на пътя

Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

"Пътна полиция" с акции в цялата страна за опазване на децата на пътя в началото на учебната година. Своя инициатива за пътна безопасност започна днес и Столичната община. А в демонстрациите на картинг пистата в "Красна поляна" се включиха автомобилният състезател Никола Цолов и мотоциклетният шампион Ангел Караньотов.

Венцислава и Александър посрещнаха учебната година с усмивка на лице, но и с отговорност.

Венцислава Банова - ученик от 3-ти клас в 61-о ОУ „Св. св. Кирил и Методий“: "Трябва да знаем знаците, да сме отговорни, да знаем къде се пресича на светофар, за да можем да се спасим при трагични ситуации."

Александър Генов - ученик от 3-ти клас в 61-о ОУ „Св. св. Кирил и Методий“: "Преди да пресичаме, трябва да се оглеждаме, да гледаме светофарът да ни е на зелена светлина и да помагаме на другите, които се нуждаят от нас."

Именно затова за поредна година столичното 61-о основно училище организира Ден за безопасност на движението по пътищата. Целта е учениците да са запознати с правилата за движение възможно от най-ранна детска възраст.

Елизабета Колева - директор на 61-о ОУ „Св. св. Кирил и Методий“: "Повече практика, повече инициативи, повече създаване на култура на поведение по пътищата, защото тази култура на поведение се създава от най-ранна детска възраст".

А кметът на района заяви, че безопасността около училищата ще бъде засилена.

Румен Костадинов - кмет на район "Връбница": "Зоните около училищата да бъдат с тръбно- решетъчни парапети, да има максимално много пешеходни пътеки, да бъдат повдигнати, да бъдат със съответната маркировка."

Кампанията „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя“ цели осигуряване безопасността около училищата.

Комисар Мария Ботева - зам.-началник отдел "Пътна полиция" в ГДНП: "Правила нови има регламентирани в Закона за движение по пътищата по отношение на родителите, които допускат децата им да управляват индивидуални превозни средства. По площите, предназначени за движение на пешеходци, могат да се движат единствено и само велосипеди или тротинетки, не индивидуално електрическо превозно средство, само деца под 12-годишна възраст."

Столична община също стартира инициатива за безопасно шофиране днес. С посланието „На пътя няма рестарт“ инициативата напомня, че за разлика от игрите и симулаторите, в реалния живот последствията от едно неправилно решение зад волана могат да бъдат необратими.

Никола Цолов - автомобилен състезател и звезда от "Формула 3": "На пистата си подготвен ментално, физически, много години и много тренировки си правил, за да можеш да караш с тази скорост по най-адекватния начин, на пътя не всички могат да карат с тази скорост по адекватен начин, на пътя не е толкова обезопасено, затова аз никога не се изкушавам да карам бързо, винаги си спазвам правилата възможно най-много".

Ангел Караньотов - републикански шампион по мотоциклетизъм на писта: "Най-глупавото, което могат да направят, е да карат бързо по улиците. С едно бързо каране не демонстрирате нищо, освен това с какъв автомобил разполагате, той не показва вашите умения, не показва вашата компетентност."

В картинг демонстрацията се включи и кметът на София - Васил Терзиев. И напомни, че улиците в столицата не са писти.

Васил Терзиев - кмет на София: "Целта на кампанията е да осъзнаят младите, че на пътя няма рестарт, не е видеоигра и една грешка може да бъде фатална за собствения ни живот или за живота на други, затова трябва да се кара отговорно."

Наред с всички инициативи днес, започна и Европейската седмица на мобилността, а 18 септември е обявен за Ден без загинали на пътя. Фокусът тази година са пешеходците, децата и водачите на колелета и тротинетки.

По публикацията работиха Алекс Христов и Дарина Ангелова

#акции в страната #пътна безопасност

