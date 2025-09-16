"Референдум": По-голямата част от българите не одобряват честото внасяне на вотове на недоверие

Предстоящият вот на недоверие към правителството Желязков, партийните ходове и очакванията от новия политически сезон са теми на предаването "Референдум" тази вечер.

По-голямата част от българите не одобряват честото внасяне на вотове на недоверие към правителството. Това показва проучване на "Галъп Болкан" за предаването "Референдум".

Според допитването 28 на сто от анкетираните не могат да вземат категорична позиция относно действията на опозицията за искане на вот на недоверие. 25% по-скоро подкрепят практиката за често внасяне на подобни искания.

В проучването се задава и въпросът "До каква степен се доверявате на официалните изказвания по случая с побоя над полицейския шеф в Русе". Близо половината от анкетираните - 44% отговарят, че изобщо не се доверяват на такива изказвания. Почти идентичен е процентът на отговорилите, че се доверяват - 42 на сто. Пълно доверие на институциите по въпроса имат едва 14 на сто.

Социолозите от "Галъп Болкан" проучват и мнението на хората за това кои са основните причини за агресията в обществото. Мнозинството - 83% са категорични, че първопричина за агресията е чувството за безнаказаност. 68 на сто отбелязват липсата на възпитание като ключов проблем. За 58% он анкетираните са изключително важни моделите на подражание. Всеки втори анкетиран смята, че алкохолът и наркотиците са двигател на агресията в обществото.