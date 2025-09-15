Задържаният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите

Предполагаемият убиец на десния активист Чарли Кърк не сътрудничи на властите и не признава да е извършил стрелбата. Това заяви губернаторът на Юта, Спенсър Кокс, пред американски медии.

22-годишният заподозрян Тайлър Робинсън беше задържан 33 часа след стрелбата срещу Кърк, която стана по време на среща със студенти в университет в Юта.

Кокс заяви, че близките на Робинсън и съквартирантът му сътрудничат на разследването. В момента Робинсън е задържан в затвора на окръг Юта. Той ще бъде официално обвинен във вторник.

Властите вече заявиха, че ще искат смъртно наказание за извършеното престъпление.