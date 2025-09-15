БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаният за убийството на Чарли Кърк не сътрудничи на властите

Диана Симеонова от Диана Симеонова
По света
Тайлър Робинсън се намира в затвор в Юта

Предполагаемият убиец на десния активист Чарли Кърк не сътрудничи на властите и не признава да е извършил стрелбата. Това заяви губернаторът на Юта, Спенсър Кокс, пред американски медии.

22-годишният заподозрян Тайлър Робинсън беше задържан 33 часа след стрелбата срещу Кърк, която стана по време на среща със студенти в университет в Юта.

Кокс заяви, че близките на Робинсън и съквартирантът му сътрудничат на разследването. В момента Робинсън е задържан в затвора на окръг Юта. Той ще бъде официално обвинен във вторник.

Властите вече заявиха, че ще искат смъртно наказание за извършеното престъпление.

