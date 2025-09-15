15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници

Днес се открива новата нова учебна година. Над 716 000 са учениците в страната, като 57 000 ще прекрачат училищния праг за първи път.

Броят на първокласниците е с 1000 по-малко сравнение с миналата учебна година. Над 2300 училища в страната ще отворят врати, за да посрещнат учениците си.

В 22 училища учениците ще започнат новата учебна година в други сгради заради недовършени ремонти. Около 1500 учебни заведения са ремонтирани през лятото, като в около 250 от тях ремонтите ще продължат и по време на учебната година, уточняват от Образователното министерство.