Рами Киуан: Рано или късно ще взема това, което си е мое

Рами Киуан се обърна към феновете си след края на световното първенство по бокс в Ливърпул.

Вицешампионът в категория до 75 кг. сподели пред БНТ, че е бил неудовлетворен от крайния изход на турнира, но ще продължава да работи, за да изпълни крайната си цел.

"Сребърният медал е голямо постижение за мен, но въпреки това не мога да скрия неудовлетворението, което изпитвам. Дойдох тук, за да стана шампион, но това, което мога да направя, е да приема фактите и да продължа да работя, както го правя досега", заяви Киуан.

"Вървим в правилната посока и вярвам, че рано или късно ще взема това, което си е мое", категоричен бе той.

