4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Рами Киуан: Рано или късно ще взема това, което си е мое

Спорт
Запази

Вицешампионът в категория до 75 кг. от световното първенство по бокс сподели пред БНТ, че е бил неудовлетворен от крайния изход на турнира.

Рами Киуан
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Рами Киуан се обърна към феновете си след края на световното първенство по бокс в Ливърпул.

Вицешампионът в категория до 75 кг. сподели пред БНТ, че е бил неудовлетворен от крайния изход на турнира, но ще продължава да работи, за да изпълни крайната си цел.

"Сребърният медал е голямо постижение за мен, но въпреки това не мога да скрия неудовлетворението, което изпитвам. Дойдох тук, за да стана шампион, но това, което мога да направя, е да приема фактите и да продължа да работя, както го правя досега", заяви Киуан.

"Вървим в правилната посока и вярвам, че рано или късно ще взема това, което си е мое", категоричен бе той.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Рами Киуан

