Продължава санирането на блока в Свищов, където падна и почина 80-годишен мъж

Повече от месец, след като от необезопасен балкон на блок в Свищов падна и почина 80-годишен мъж, съседите продължават да живеят в страх. Санирането на жилищната сграда продължава и над 120 души се притесняват какво ще правят през предстоящия есенно-зимен сезон с оголените тераси на жилищата си.

Съпругата на загиналия Катерина Босилкова още не може да се отърси от кошмара на преживяното. И недоумява как ще живее, докато санирането на блока приключи.

"Ние сме като в едно гето тук сега. Недей излиза от тази страна, недей излиза от другата страна! Вътре простирам, вътре. Нямам думи", каза Катерина Босилкова.

Съседите ѝ също са притеснени.

"Това е нещо ужасно без тераса. Разбита. Ние сме на 6-тия етаж. Страхувам се да погледна надолу. Надявам се, че всичко ще се оправи по-навреме. Да не чакаме март месец, както някои говорят, че до март ще продължи", коментира Дора Мушатова, живееща в блока.

Към момента терасите на блока са обезопасени със скелета. А наред със санирането, се подменя и дограмата на сградата. Предстои и изграждането на балкони в предната ѝ част.

"Мога да кажа, че около 45 - 50% от блока е завършен. Остава останалата част. Дограмата навсякъде е почти поставена. Единствено участъкът, където се случи инцидентът, все още стои небутнат, тъй като има технически експертизи. Но, в останалата част на самия блок се работи активно. Мисля, че до края на месец септември, началото на октомври ще завърши изцяло строителството на този блок", каза Генчо Генчев, кмет на Община Свищов.

Наложените на фирмата-изпълнител и на надзора глоби заради инцидента вече са платени. От Окръжната прокуратура във Велико Търново все още работят по изясняване причините за смъртта на възрастния мъж.

Установено е със сигурност, че той не е бутнат от терасата и, че в кръвта му има следи от алкохол. Разследващите проверяват спазени ли са правилата за безопасност при ремонта на сградата. Ако се установи, че са нарушени, случаят ще се третира като трудова злополука.