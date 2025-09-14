Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан

Откриха официално напълно завършената магистрала "Европа". Тя е с дължина от 63 км и свързва граничния пункт Калотина със Северната тангента на София.

Трасето е част от основната трансевропейска транспортна мрежа, която започва от Лондон, минава през Будапеща и Белград, стига до българската столица и през Истанбул продължава към Калкута. Така на практика страната ни става част от най-краткия път от Западна Европа към Близкия и Средния Изток.

Без рязане на лента, но с ентусиазъм завършената магистрала "Европа" беше открита днес. Трасето е част от европейския коридор номер 10. Започва от границата със Сърбия при "Калотина" и се влива в Северната тангента на София, откъдето автомобилният поток се разпределя към "Тракия" и 'Хемус".

"Показахме, че буквално за 8 месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно за четири години. Днес наистина тази свързаност, която е между Ориента и Западна Европа, вече е факт. И името на магистралата е изключително показателно в тая посока - защото това е връзката между Турция, Изток и Запад, с това буквално стигаме до всяка точка по Европа по магистрала", каза Иван Иванов - министър на регионалното развитие и благоустройство.

Шофьорите посрещнаха новината с облекчение.

"Ще се облекчи трафикът, защото тирове и всичко няма да минават през населените места, директно от тангентата ще ходят към Сърбия. Това смятам само, че е плюс". "Би било нормално да облекчи, нали за това са създадени да облекчават трафика".

Премиерът Росен Желязков припомни трудностите, през които е минал строежът на съоръжението - от 2018 година досега.

"В третия кабинет на премиера Борисов, помните бяхме заедно с всички колеги, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че в много кратко време до 1-2 години ще завършим българския участък, 4-5 г безвремие, но благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН, съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години", коментира Росен Желязков.

Лидерът на ГЕРБ също участва в откриването. Борисов подчерта, че по проект трасето е минавало през трудни терени и населени места, наложило се е и изместване на международната влакова линия.

"Ние си знаем тогава как беше. Това трябваше да е готово преди 3 години. Резултатът е 50% по-скъпо и 3 години по-късно, така че българският гражданин си е платил за безвремието. Вятърът на промяната ни струва 50% и тук индексацията е най-малка - "Хемус" е двойно. Ще се опитаме да поправим, но то си има цена. Вече цените за строителство са други, преди 4 години беше едно, сега е друго", каза Бойко Борисов.

Бившият регионален министър и депутат от ПП-ДБ Андрей Цеков опонира в социалните мрежи като написа, че целият лот между Калотина и Драгоман от магистралата е изграден между 2021 и 2023 година и отворен за движение и въведен в експлоатация по времето на кабинета "Денков". А строителството на участъка между Сливница и Околовръстния път се е изпълнявало с ускорени темпове.

Управляващите обявиха, че се работи активно и по останалите ключови инфраструктурни проекти в страната, като се очаква до края на месеца да бъдат пуснати в експлоатация нови 16 км от АМ "Хемус" - между пътните възли Боаза и Дерманци.

"Това е смисът да има редовни правителства, защото дълги служебни и кратки редовни създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички обекти", коментира Росен Желязков.

По новата магистрала също ще бъде засичана средна скорост, след като бъдат поставени нужните тол-камери.