БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Исторически успех за България в турнира за Купа...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази

Трасето е с дължина от 63 километра

откриха автомагистрала европа пътуваме западна европа истанбул аутобан
Слушай новината

Откриха официално напълно завършената магистрала "Европа". Тя е с дължина от 63 км и свързва граничния пункт Калотина със Северната тангента на София.

Трасето е част от основната трансевропейска транспортна мрежа, която започва от Лондон, минава през Будапеща и Белград, стига до българската столица и през Истанбул продължава към Калкута. Така на практика страната ни става част от най-краткия път от Западна Европа към Близкия и Средния Изток.

Без рязане на лента, но с ентусиазъм завършената магистрала "Европа" беше открита днес. Трасето е част от европейския коридор номер 10. Започва от границата със Сърбия при "Калотина" и се влива в Северната тангента на София, откъдето автомобилният поток се разпределя към "Тракия" и 'Хемус".

"Показахме, че буквално за 8 месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно за четири години. Днес наистина тази свързаност, която е между Ориента и Западна Европа, вече е факт. И името на магистралата е изключително показателно в тая посока - защото това е връзката между Турция, Изток и Запад, с това буквално стигаме до всяка точка по Европа по магистрала", каза Иван Иванов - министър на регионалното развитие и благоустройство.

Шофьорите посрещнаха новината с облекчение.

"Ще се облекчи трафикът, защото тирове и всичко няма да минават през населените места, директно от тангентата ще ходят към Сърбия. Това смятам само, че е плюс".

"Би било нормално да облекчи, нали за това са създадени да облекчават трафика".

Премиерът Росен Желязков припомни трудностите, през които е минал строежът на съоръжението - от 2018 година досега.

"В третия кабинет на премиера Борисов, помните бяхме заедно с всички колеги, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че в много кратко време до 1-2 години ще завършим българския участък, 4-5 г безвремие, но благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН, съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години", коментира Росен Желязков.

Лидерът на ГЕРБ също участва в откриването. Борисов подчерта, че по проект трасето е минавало през трудни терени и населени места, наложило се е и изместване на международната влакова линия.

"Ние си знаем тогава как беше. Това трябваше да е готово преди 3 години. Резултатът е 50% по-скъпо и 3 години по-късно, така че българският гражданин си е платил за безвремието. Вятърът на промяната ни струва 50% и тук индексацията е най-малка - "Хемус" е двойно. Ще се опитаме да поправим, но то си има цена. Вече цените за строителство са други, преди 4 години беше едно, сега е друго", каза Бойко Борисов.

Бившият регионален министър и депутат от ПП-ДБ Андрей Цеков опонира в социалните мрежи като написа, че целият лот между Калотина и Драгоман от магистралата е изграден между 2021 и 2023 година и отворен за движение и въведен в експлоатация по времето на кабинета "Денков". А строителството на участъка между Сливница и Околовръстния път се е изпълнявало с ускорени темпове.

Управляващите обявиха, че се работи активно и по останалите ключови инфраструктурни проекти в страната, като се очаква до края на месеца да бъдат пуснати в експлоатация нови 16 км от АМ "Хемус" - между пътните възли Боаза и Дерманци.

"Това е смисът да има редовни правителства, защото дълги служебни и кратки редовни създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички обекти", коментира Росен Желязков.

По новата магистрала също ще бъде засичана средна скорост, след като бъдат поставени нужните тол-камери.

#премиерът Росен Желязков #министър Иван Иванов #автомагистрала Европа #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
6
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
5
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Регионални

Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус" Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
Чете се за: 00:40 мин.
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис" Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Откраднаха новоизлюпени костенурки от Спасителния център в село Баня Откраднаха новоизлюпени костенурки от Спасителния център в село Баня
Чете се за: 00:52 мин.
Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно затвори за движение Прохода на Републиката Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно затвори за движение Прохода на Републиката
Чете се за: 00:35 мин.
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Расте броят на жертвите от антиправителствените протести в Непал
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ