Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нора Бочева
У нас
Няма жертви след инцидента, петима души са пострадали

Тежка катастрофа затрудни движението на автомагистрала "Хемус" в следобедните часове. Няма жертви след инцидента.

На километър след изхода от Варна посока София, лек автомобил "Ламборгини" настига и блъска други две коли.

Вследствие на удара са пострадали петима души, които се преглеждат в болница. 4-годишно дете е с фрактура на дясната подбедрица, а майка му - с фрактура на дясната ръка.

Прегледите на останалите трима души не са приключили. Водачът, предизвикал катастрофата, е на 56 години. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.

# АМ "Хемус" #катастрофа #Варна

