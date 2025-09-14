БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир Инински: Рами Киуан можеше да вземе злато, но всичко с времето си

Бокс
Интересът към бокса сред младите в България е огромен, категоричен е президентът на родната федерация.

Красимир Инински
Президентът на БФ Бокс Красимир Инински гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ 1. Той коментира силното представяне на нашите национали на световното първенство в Ливърпул и спечеления сребърен медал от Рами Киуан в категория до 75 килограма.

„Не мога да не се радвам, когато боксьорите ни прославят България по най-добрия начин. Рами Киуан можеше да вземе и злато, но всяко нещо с времето си. Видяхме си грешките и върху какво да работим. Той е млад и тепърва всичко предстои пред него“, коментира Инински.

Той коментира и представянето на Радослав Росенов, който приключи планетарния шампионат с бронзов медал.

„Блестящо представяне, изигра пет мача. За мен той не загуби неговия мач, но не искам да навлизам в полемика. Ще изисквам още повече тренировки, лишения и труд, за да си на върха. Вярвам, че нашите боксьори ще успеят. Не сме тук, за да се оплакваме, знаем какво да направим и как да работим. Вярвам, че най-доброто предстои. Олимпиадата чука на вратата. Искам да изкажа своята гордост и благодарност за младите боксьори, които се представиха блестящо. Бъдещето е пред тях", категоричен е Инински.

Председателят на боксовата федерация изгледа финала на Киуан в компанията на Олександър Усик.

„Ние се познаваме отдавна, още от 2011 година, когато стана световен шампион в Баку. Говорихме си за минали неща и за развитието на бокса, както и че първата му европейска титла е била в България“, сподели Инински.

Президентът на БФ бокс коментира и представянето в женското направление, както и моментното състояние на бокса в България.

„Добре вървят, Станимира е в майчинство, Севда и тя беше ощетена с официалните предупреждения, но като цяло сме добре. Успехът го забравяме. Сядаме, събираме се правим стратегия и почваме да работим. Моментното състояние на бокса не го оценявам аз, след като сме в топ 10 на световния елит, не би трябвало аз да го оценявам. Ние сме пред държави като Куба и САЩ. Боксова нация като Франция също е зад нас, и още много“, анализира Инински.

Той разкри и какви цели поставя за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

„Очаквам най-доброто, на което сме способни. Да се представим на най-добро ниво и да вземем максимума, който ни се полага. Много деца се запалват по бокса. Най-много участници в състезанията имаме при учениците и юношите. Има огромен интерес към тозис порт. Когато създаваш личности за пример, като Рами и Росен, не може да не се запалят малките“, завърши Инински.

Подробности вижте във видеото!

