ИЗВЕСТИЯ

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември

Елиана Димитрова
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Учебната година ще започне нормално, уверява просветният министър

Снимка: илюстративна
55 хиляди първокласници ще прекрачат за първи път училищния праг на 15 септември. Общият брой на учениците тази година е над 716 хиляди, а учителите са над 95 000.

Над 2300 училища в страната ще отворят врати, за да посрещнат учениците си. На 1 септември новата учебна година започна и за 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента. Новата учебна година ще започне нормално, увери днес министър Красимир Вълчев.

Първокласниците тази година ще бъдат с 1000 по-малко отколкото бяха през миналата година.

"За да бъдем напълно коректни, ние все още нямаме точните данни, тъй като знаете, че и в момента се записват някои деца. Продължава и работата по механизма, има обхождане, те се записват допълнително една част от децата, след 15 септември. Очакваме около 57 000 първокласници, да, действително по-малко от миналата година, но това е проекция на демографските тенденции. От друга страна през последните години има и положителни процеси - намалява склонност за миграция навън в голяма част от районите, където имахме висока емиграция. Надяваме се в един момент броят на учениците да се стабилизира", каза министърът.

Днес приключват и някои ремонти. 1500 училища са ремонтирани през лятото. Очаква се в 250 училища обновленията да продължат и след началото на новата учебна година. Учениците от 22 училища ще започнат годината в други сгради.

Вълчев призова родителите да не се притесняват от изпита по математика след седми клас тази година и включването на задачи с елементи от природните науки. По дучите му това ще са по-лесни задачи и няма да се изисква заучаване на понятия от природните науки. Ще трябват само основни знания, например за мощност и напрежение.

Колкото до предмета "Добродетели и религии", министърът за пореден път обясни, че там ще има избор за родителите между "Етика" и "Религии". Очаква се промените в закона, където е залегнал новият предмет, да се приемат от Народното събрание през ноември.

