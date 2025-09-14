Борисов за опозицията: Искат да рушат, без да имат план какво да съградят

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който беше на официалното откриване на магистрала "Европа", коментира актуалните политически теми.

Той отново заяви, че вотът на недоверие, който предстои да бъде гласуван следващата седмица, не предлага алтернатива за държавата. Обвини опозицията, че нямат план да съградят, а само да разрушават.

"Какво предлагат - да се прегърнат с "Възраждане". "Възраждане" протестират срещу европейския ни път. Така че тяхното лицемерие и това, че изобщо не се интересуват какво ще се случи на президентските избори, ама изобщо не им пука, нямат план. Техният план е да разрушат, без никакъв план какво да съградят".

Борисов обясни и думите си от вчера, с които критикува МВР, че са избързали и не са реагирали адекватно след побоя над директора на МВР Русе. Той отрече, че е необходимо вътрешният министър да подаде оставка и да поеме отговорност.